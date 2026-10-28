‘티파니♥’ 변요한, 처제들과 어디까지 갈까...이번엔 유리 손 덥석 '다정한 형부'

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 변요한이 아내 티파니 영의 소녀시대 동료 유리와 다정하게 인사를 나누는 모습이 포착됐다. 두 손을 꼭 맞잡고 반가움을 표현하는 모습이 눈길을 끈 가운데 결혼 후 소녀시대 멤버들의 '형부'가 된 변요한의 남다른 친분이 화제를 모으고 있다.

28일 온라인 매거진 핀페이지(pinpage)는 공식 SNS에 "파라점퍼스 20주년 기념 행사장에서 마주친 소녀시대 유리와 배우 변요한의 모습을 만나보세요"라는 글과 함께 영상을 공개했다.

영상에는 패션 브랜드 파라점퍼스의 20주년 기념 행사장에서 만난 변요한과 유리의 모습이 담겼다.

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두 사람은 마주치자마자 반갑게 손을 맞잡으며 인사를 나눴다. 유리는 화사한 아이보리색 패딩에 머리를 높게 묶은 모습으로 등장했다. 변요한은 검은색 가죽 재킷에 선글라스, 밝은색 바지를 매치해 시크한 분위기를 풍겼다. 서로 마주 선 두 사람은 양손을 맞잡은 채 미소를 지었다. 유리가 상체를 살짝 앞으로 숙이며 반가움을 표현하자 변요한도 환하게 웃으며 인사를 받아줬다.

두 사람의 자연스러운 모습이 더욱 관심을 모으는 이유는 특별한 인연 때문이다.

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변요한은 지난 2월 27일 소녀시대 멤버 티파니 영과 혼인신고를 마치고 법적 부부가 됐다. 이에 따라 티파니와 오랜 시간 함께 활동한 유리와도 이른바 '형부·처제' 사이가 된 것.

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실제로 이들의 호칭은 티파니가 방송을 통해 직접 공개한 바 있다.

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티파니는 지난 6월 MBC '전지적 참견 시점'에 출연해 변요한이 소녀시대 멤버들을 '처제'라고 부른다고 밝혔다. 그는 남편이 소녀시대 유닛 효리수(효연·유리·수영)의 콘텐츠를 보면서 "난 진짜 처제들이 어디까지 갈지 궁금하다"고 말했다는 일화도 전했다. 이어 "멤버들도 남편을 만나면 형부라고 한다"고 덧붙여 소녀시대 멤버들과 변요한 사이의 친근한 관계를 드러냈다.

변요한의 '소녀시대 형부' 행보가 공개된 것은 이번이 처음은 아니다. 지난 9월에는 소녀시대 효연의 유튜브 채널 '효연의 레벨업'에 출연해 또 다른 처제와 만남을 가졌다.

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당시 효연은 변요한과 함께 찍은 사진을 공개하면서 "요한 오빠? 형? 님? 씨?"라며 호칭을 고민하는 모습으로 웃음을 자아냈다. 이어 "일단 서로 뭐라고 부를지 합의부터 해요"라고 덧붙이며 유쾌한 형부·처제 케미를 선보였다.

유리 역시 변요한과 티파니의 결혼을 여러 차례 언급한 바 있다. 지난 5월 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연한 유리는 티파니가 소녀시대 멤버 중 처음으로 결혼한 것과 관련해 "티파니 결혼으로 멤버들 모두가 결혼에 대해 한 번씩 생각하게 된 것 같다"고 밝혔다. 또 '효연의 레벨업'에서는 티파니가 남편 변요한의 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'를 홍보하자 수영과 함께 "남편 홍보는 인간적으로 진짜"라며 장난스럽게 반응해 웃음을 안기기도 했다.

한편 변요한과 티파니는 지난 2024년 공개된 디즈니+ 시리즈 '삼식이 삼촌'에 함께 출연하며 인연을 맺었다. 이후 연인으로 발전한 두 사람은 지난해 12월 결혼을 전제로 교제 중이라는 사실을 공개하고 올해 2월 혼인신고를 마쳤다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com