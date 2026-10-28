[SC현장]'라이어' 유연석·서현진, 10년 만에 로맨스 아닌 심리전…'낭만닥터' 영광, 재현할까(종합)

28일 오후 서울 상암동 MBC에서 금토드라마 '라이어' 제작발표회가 열렸다. 배우 유연석과 서현진이 함께 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.28/

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[스포츠조선 정빛 기자] 10년 전 서로를 향한 사랑을 그렸던 유연석과 서현진이 이번에는 진실을 둘러싸고 팽팽하게 맞선다. '낭만닥터 김사부' 이후 10년 만에 재회한 두 배우가 MBC '라이어'를 통해 치열한 심리전을 펼친다.

28일 서울 마포구 MBC 사옥에서 MBC 새 금토드라마 '라이어' 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 조영민 감독, 배우 유연석, 서현진이 참석했다.

'라이어'는 하나의 기억을 두고 정반대의 주장을 펼치는 두 남녀가 진실을 향해 치열하게 충돌하는 이야기다. 인물의 감정 변화를 섬세하게 그려온 조영민 감독이 연출을 맡았다.

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조 감독은 "하나의 사건을 두고 서로 다르게 진실을 주장하는 스릴러 드라마다. 관전 포인트라면 유연석, 서현진의 열연이다"라며 극을 소개했다. 그러면서 "두 분 다 작업을 해봤는데, 잘해 주실 거라는 믿음이 있었다. 그리고 양면적인 얼굴이 있다고 봤다"라고 했다.

28일 오후 서울 상암동 MBC에서 금토드라마 '라이어' 제작발표회가 열렸다. 배우 유연석이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.28/

무엇보다 유연석과 서현진이 선보일 치열한 심리전과 팽팽한 긴장감이 관전 포인트로 꼽힌다.

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유연석은 모두의 신뢰를 받는 심장외과 전문의이자 싱글대디로, 외모와 능력은 물론 다정함까지 갖춘 완벽한 남자 민준호 역을 맡았다. 유연석은 "병원에서 신뢰받는 인물이다. 한 아이의 다정한 아빠이기도 하다. 한 사건에 휘말리면서 진실을 밝혀내기 위해 싸워 나가는 인물이다"라고 캐릭터를 설명했다.

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이어 "누군가의 말을 믿을 때, 어떤 것을 기준으로 삼게 되는지를 고민하게 되더라. 이미지, 판단, 평판 등에 의해 진실이 왜곡되거나, 왜곡된 것을 또 믿지 않을까 하는 물음을 던지면서 촬영했다"라고 말했다.

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'낭만닥터 김사부', '슬기로운 의사생활' 등에서 의사 역할을 맡았던 유연석은 이번에도 의사 역할로 시청자들을 만난다. 응급의학과, 소아과에 이어 심장외과 전문의로 변신하는 유연석은 "웬만하면 꿰맬 수 있을 것 같다. 자문 오신 의사분들이 놀라시고 가신다. 실습한 학생보다 훨씬 낫다고 하셨다. 수술 신은 금방금방 끝난다. 제 손으로 그대로 한다"라며 너스레를 떨었다.

메디컬 주재로 하는 SBS 드라마 '닥터X'와 경쟁하는 것에는 "'닥터X' 속 수술 신을 면밀하게 관찰했다"라고 농담하면서도 "저희는 메디컬 드라마와는 다르다"라며 차별점을 강조했다.

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28일 오후 서울 상암동 MBC에서 금토드라마 '라이어' 제작발표회가 열렸다. 배우 서현진이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.28/

서현진은 극 중 초등학교 사서교사 강지선 역을 맡았다. 온화하고 논리적이면서도 예민한 강지선의 면모를 섬세하게 그려낼 예정이다. 서현진은 "사건에 휘말리면서 살아남기 위해 발버둥 치고, 태도를 분명하게 하기 위해 자신과도 싸우는 것 같다"라고 귀띔했다.

무거운 사건을 소재로 다루는 것에 대해서는 "워낙 무거운 소재라 주목받을 것 같지만, 사실 장치로 쓴 건 아니다. 저희가 잘 끌어가기 위한 돌다리 역할로 쓰였다고 보면 되겠다"라고 운을 뗐다.

그러면서 "그렇지만 이 무거운 소재가 작품의 주목적은 아니다. 저희 작품은 제목 그대로 거짓말을 주제로 한다. 거짓말하는 사람, 사람들은 거짓말을 어떻게 보는가, 뭘 믿고 싶어 하는가. 거짓말이라는 테두리 안에서 다방면으로 생각할 수 있는 주제를 던지고 있다"라고 짚었다.

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28일 오후 서울 상암동 MBC에서 금토드라마 '라이어' 제작발표회가 열렸다. 배우 유연석과 서현진이 함께 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.28/

2016년 SBS 드라마 '낭만닥터 김사부'에서 호흡을 맞췄던 유연석과 서현진이 10년 만에 재회했다는 점도 관심사다.

유연석은 "팬분들이 언제 한번 다시 서현진 씨와 만났으면 좋겠다고 했는데, 이렇게 10년 만에 만나서 잘된 것 같다. 첫 촬영 때도 재밌다고 했다. 첫 촬영이라 긴장했어야 하는데, 10년 전 좋은 기억을 가지고 있기도 해서 짜릿하고 흥미로웠다"라고 했다.

서현진은 "어색해서 아이스브레이킹을 하는 기간이 있는데, 그 기간이 없어서 좋았다. 첫 촬영부터 한두 달 촬영한 것 같더라. 원래 연석 오빠가 리허설을 많이 하는 스타일인데, 10년 전에는 '왜 저래~' 이랬는데, 지금 다시 보니까 여전히 그러더라. 그래서 더 완성도가 높은 것 같다"라며 웃었다.

서로의 10년 전과 현재를 비교하기도 했다. 서현진은 "연석 오빠는 더 능수능란해졌다. 10년이 그냥 지나가지 않았구나 하는 것을 느꼈다"라고 했고, 유연석은 "현진 씨는 10년 전에도 빈틈없는 완벽주의자라고 생각했는데, 이번에는 그 완벽함은 유지하되 사람 냄새가 나더라. 그때는 NG를 단 한 번도 본 적이 없었는데, 이번에는 대사 실수라기보다는 여유가 생겼다"라고 전했다.

'낭만닥터 김사부'가 방영 당시 최고 시청률 27.6%를 기록했던 만큼, 이번 작품의 시청률에도 관심이 쏠린다. 그러나 유연석은 "시청률도 의미 있겠지만, 오래 회자되는 드라마일 것 같다. 감독님과 '사랑의 이해'를 할 때도 그랬었다. 이번 작품도 오래도록 좋은 작품으로 기억됐으면 한다"라고 했다.

서현진은 "시청률은 천운이다. 저희는 최선을 다했고, 만듦새는 감독님의 영역이니까"라며 웃었다.

이에 조 감독은 "시청률이라는 게 말씀드리기 참 어려운데, 재밌게 보실 거라 자신한다. 재밌고 흥미진진한 드라마를 보실 거라 생각한다"라고 자신했다.

28일 오후 서울 상암동 MBC에서 금토드라마 '라이어' 제작발표회가 열렸다. 조영민 감독이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.28/

끝으로 조 감독은 "10년 만에 두 배우의 훌륭한 연기 대결을 많이 기대해 달라"라고 당부했다. 서현진은 "세 챕터에 걸쳐서 이야기의 흐름이 바뀐다. 1막, 2막, 3막의 연극을 보는 것처럼 보시면 좋을 것 같다"라고 했다. 유연석은 "믿고 보는 조영민 감독님과 믿고 보는 서현진 배우님과 치열하게 촬영했다. 본방 사수해 주셔도 좋을 것 같다"라고 덧붙였다.

MBC 새 금토드라마 '라이어'는 오는 30일 오후 9시 50분 첫 방송된다.

28일 오후 서울 상암동 MBC에서 금토드라마 '라이어' 제작발표회가 열렸다. 배우 유연석과 서현진이 함께 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.28/

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com