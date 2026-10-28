"1살 딸 왜 낳았나" 자책하더니…'불륜설' 양홍원, 결혼 1달전 외박습관 재조명

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[스포츠조선 김수현기자] 래퍼 양홍원이 결혼 5일 만에 불륜 의혹에 휩싸인 가운데, 1살 딸과 아내가 과거 방송에서 남편의 잦은 외박과 연락 두절에 대해 털어놓은 서운함이 재조명되며 파장이 일고 있다.

지난 10일 유튜브 채널 '양홍원의 육아일기'에는 아내 원현주와 겪었던 부부 갈등에 대해 이야기 했다.

당시 양홍원은 아내 원현주와 냉전을 겪었던 이유를 설명하며 "제가 집에 잘 안 들어오니까 현주가 안 되겠다 싶어서 브레이크를 건 거다"라고 밝혔다.

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원현주는 남편의 연락 문제로 느꼈던 서운함을 털어놨다. 그는 "남편이 연락을 안 받는데 나는 딸이랑 있으니까 괜찮은 척하다 보면 화가 난다"며 "딸 루아도 느낌이 달라진다. 저도 바쁘면서 (남편의) 빈자리를 느끼는 것 같다"고 말했다.

이어 원현주는 "딸이 아빠를 너무 보고 싶어 한다"며 최소한의 영상통화와 가정 내 애정 표현을 바랐고, 양홍원 역시 "제 자신에게 '애기 왜 낳았냐'는 생각이 들어 매일 들어가기로 했다"며 반성하는 모습을 보였다.

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당시에는 흔한 부부의 일상 대화로 여겨졌으나, 최근 양홍원을 둘러싼 불륜 의혹이 불거지면서 남편의 잦은 집 부재와 연락 문제를 언급한 해당 영상이 누리꾼들 사이에서 다시 조명되고 있다.

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양홍원은 지난 18일 오랜 연인인 모델 출신 원현주와 결혼식을 올렸다. 그러나 불과 닷새 만에 불륜 의혹이 제기되며 논란에 휩싸였다.

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이에 양홍원의 소속사 AP 알케미 측 설명에 따르면 당시 만취 상태였던 양홍원은 잠잘 곳을 찾아야 하는 상황에서 A씨가 강제로 지정한 모텔로 이동했다. 갈 곳이 없던 동행 여성도 부득이하게 함께 들어갔다는 주장이다.

양홍원 측은 A씨가 금전을 목적으로 협박을 일삼았다고 주장하며 공갈, 스토킹처벌법 위반, 허위사실 적시에 의한 명예훼손 등의 혐의로 형사 고소했다고 밝혔다. 당시 모텔에 함께 있었다는 여성 역시 부적절한 관계는 전혀 없었다며 억울함을 호소한 것으로 전해졌다.

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현재 불륜 의혹을 둘러싸고 양측의 주장이 엇갈리는 가운데, 과거 공개된 부부의 일상 영상까지 다시 관심을 모으고 있다.