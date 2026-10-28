[SC현장] "우리가 곧 장르"…엑스러브, '호러 뷰티'로 재탄생한 젠더리스 K팝(종합)

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[스포츠조선 백지은 기자] 젠더리스 그룹 엑스러브가 '글로벌 핫 루키'의 컴백을 알렸다.

28일 오후 2시 서울 마포구 큐브컨벤션센터에서 엑스러브의 미니 3집 '아이 이퀄스 아이(i=!)' 발매 기념 쇼케이스가 열렸다. 이날 현장에는 다리 부상을 당한 현을 제외한 우무티 루이 하루 등 3명의 멤버만 참석했다.

다만 현은 "예상치 못한 부상으로 멤버들과 함께 무대에 서지 못해 아쉽다. 하루빨리 건강한 모습으로 무대에 설 수 있도록 치료에 전념하고 있다. 이번 앨범은 후회없이 준비한 작품"이라고 편지를 전달했다.

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엑스러브의 컴백은 지난 5월 발매한 미니 2집 '아이, 갓' 이후 5개월 여만의 일이다. '아이, 갓'에서 체스의 규칙과 '폰의 승급'을 통해 가장 하찮고 나약한 존재일지라도 끝점에 도달한다면 자신이 원하는 모습으로 다시 태어날 수 있다는 메시지를 전했던 엑스러브는 불가항력으로 매순간 마주하게 되는 삶의 선택을 이야기 한다. 선택에 따른 두려움과 공포, 단 한번의 선택으로 완전히 달라지는 결과 앞에서 느끼는 혼란을 담아낸다.

우무티는 "아이와 아이 사이에 등표를 넣어 어떤 선택이 맞는 답인지에 대한 질문을 던졌다. 데뷔곡부터 지금까지 보여준 메시지를 찾을 수 있는 앨범"이라고 소개했다.

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이번 앨범에도 엑스러브만의 정체성인 '젠더리스' 콘셉트가 이어진다.

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우무티는 "데뷔 때부터 너무나 새로운 길이기 때문에 다양한 시선이 있을 거라 생각했다. 우리가 소개해드리는 방향과 라이프 스타일이 '이러한 선택지도 존재하는구나' 하고 시야가 넓어지는 정도의 영감이 됐으면 한다. 우리로 인해 희망과 동력을 찾았다는 분들이 계신다. 우리의 용기가 많은 분들께 용기를 드린 것 같아 뿌듯하고 힘이 난다. 우리는 창문이 없던 벽에 창문이 되어보자는 마음"이라고 털어놨다.

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이어 "음악, 퍼포먼스 면에서 굉장히 다른 결과물이 될 거라 생각한다. 우리 모두 K팝을 자란 팬인 만큼 K팝에 대한 사랑과 존경이 깊다. 아무래도 우리가 처음 젠더프리, 젠더리스 콘셉트에 도전하고 있는 만큼 낯선 메시지와 콘셉트를 좀더 친근하고 아름답게 다가갈 수 있도록 하는 것이 우리의 차별점"이라고 덧붙였다.

엑스러브는 '허시'와 '투스젬치와와'를 더블 타이틀곡으로 내세웠다.

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'허시'는 오리엔탈 모티프를 현대적으로 재해석한 곡이다. 삶의 양면성과 그 안에 존재하는 상반된 존재, 그로 인한 트라우마에 갇힌 혼란스러운 현실을 엑스러브만의 독특한 세계관과 사운드로 표현해냈다.

'투스젬치와와'는 드림코어와 하이퍼팝을 기반으로 강렬한 하우스 리듬과 몽환적인 사운드 스케이프를 결합한 곡이다. 어미 치와와가 키운 아기 늑대가 성장하며 형제들과 다른 자신의 모습에 좌절하고, 다른 형제들처럼 사람들에게 예쁨받는 아름다운 치와와가 될 수 있는 시공간 속 꿈의 세계에 도착해 마주한 시한부 행복에 대한 이야기를 담았다.

하루는 "세상에 존재하는 상반된 양면에 대한 이야기다. '허시'로 공포를, '치와와'로 귀여움을 보여줄 것"이라고, 루이는 "'허시'를 듣자마자 우리 곡 같았다"고 말했다.

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우무티는 "'허시'에서는 처음 오리엔탈을 시도했다. 다크한 호러와 엑스러브만의 아름다움이 들어갔다. '투스젬치와와'는 사랑스럽고 밝은 면과 허전함, 슬픔이 담겼다. 청춘과 비슷한 노래다. 음악적 스펙트럼을 어떻게 넓힐지 생각하며 해보지 않았던 퍼포먼스에 도전했다"고 설명했다.

이밖에 이번 앨범에는 일렉트로닉 댄스 기반의 '캣 무브', 루이와 하루의 유닛곡 '올 타이드 업', 우무티와 현의 유닛곡 '사일런스', '투스젬치와와'의 스페드 업 버전과 두 타이틀곡의 인스트루멘탈 트랙 등 총 8곡이 수록됐다. 우무티는 작사 작곡은 물론 앨범 프로듀싱에 참여, 엑스러브만의 색깔을 살려냈다.

엑스러브는 이날 오후 6시 '아이 이퀄스 아이'를 발매한다.

루이는 "'최고의 아름다움'이란 수식어를 만들고 싶다"고, 하루는 "수식어를 원치 않는다. 엑스러브를 하나의 해시태그 처럼 하나의 장르로 봐주셨으면 좋겠다"고 밝혔다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com, 사진제공=RBW