"우울증 병원치료"…'대마 재범' 前 시나위 김바다, 징역 3년 구형에 눈물[종합]

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[스포츠조선 백지은 기자] 밴드 시나위 보컬 출신 김바다가 대마 혐의로 징역 3년을 구형받았다.

28일 춘천지법 속초지원 형사1단독 심리로 마약류 관리에 관한 법률 위반(대마) 혐의로 기소된 김바다에 대한 결심 공판이 열렸다.

이날 공소청은 김바다에 대해 징역 3년 및 압수품 몰수, 50만원 추징 등을 구형했다.

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김바다는 "순간의 잘못된 판단으로 대마를 흡연하는 죄를 저질렀다. 대마에 대한 안이한 생각을 크게 뉘우치고 뼈저리게 반성하고 있다. 다시는 불법인 대마에 손을 대지 않겠다고 피 토하는 심정으로 맹세했다"고 말했다.

이어 "마약 중독자 모임에 참석하며 마약의 위험성을 다시 깨달았다. 대마는 저의 몸과 정신, 제가 사랑하는 사람들을 망친다는 사실을 깨달았다. 저로 인해 힘들어하시던 분들의 모습이 30년 음악 인생보다 더 무겁게 다가왔다"며 눈물을 흘렸다.

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김바다의 변호인 또한 "자발적으로 약물 중독자 모임에 참석하며 약물 단절을 위해 노력 중이다. 대마를 소량 흡연했을 뿐 타인에게 유통한 사실도 없고 가족과의 교류 단절로 인한 외로움 자괴감 우울 증세로 병원치료까지 받고 있다. 실형을 받으면 고령의 부모 부양에 큰 어려움이 생긴다"고 호소했다.

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김바다는 지난 3월 대마 소지 및 흡연 혐의로 체포됐다. 김바다는 3월 8일 속초 시내에서 대마를 소지 및 흡입한 혐의를 받는다. 김바다는 2010년에도 지인을 통해 대마를 매수하고 함께 대마를 흡입한 혐의로 징역 1년에 집행유예 2년을 선고받은 바 있다. 김바다는 경찰조사에서 모든 혐의를 인정했다. 또 9월에는 "지난 시간 많이 생각하고 뼈저리게 반성해왔다. 결국 제가 할 수 있는 것은 말보다는 앞으로의 행동과 음악으로 천천히 보여드리는 것"이라며 자필 사과문을 공개하기도 했다.

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김바다에 대한 선고 공판은 11월 25일 오후 2시 열린다.

김바다는 1996년 시나위 5대 보컬로 합류해 이름을 알렸으며, 밴드 나비효과 아트오브파티스 등으로 활동했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com