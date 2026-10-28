임슬옹X권은비 뭉쳤다…28일 명품 듀엣곡 '바이브스' 공개

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[스포츠조선 백지은 기자] 새로운 메가 듀엣곡이 탄생했다.

임슬옹은 28일 오후 6시 새 디지털 싱글 '바이브스'를 공개한다.

'바이브스'는 답답한 일상에서 벗어나 탁 트인 한강공원에 앉아 맑은 공기를 들이마시는 순간의 완벽한 해방감을 노래한 곡이다. 펑키한 베이스와 기타의 생동감 넘치는 리듬 위에 달콤한 멜로디를 더했다.

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특히 이번 신곡에는 가수 권은비가 듀엣으로 참여, 기대를 모은다. 임슬옹은 2AM 멤버로 탁월한 보컬 역량을 인정받은 것은 물론, 아이유 선예 조이 윤현상 등 다양한 아티스트와 호흡을 맞추며 히트곡을 만들어 온 '듀엣 장인'이다. 권은비는 자타공인 '워터밤 여신'으로 다채로운 매력을 뽐내왔다. 또 지난 9월에는 아이덴티티인 섹시 콘셉트를 벗고 보컬색을 강화한 신곡 '데자부'를 발표하며 솔로 아티스트로서의 기량을 뽐냈다.

감미롭고 다정한 '명품 보컬'과 섬세하고 시원한 '음색 여신'의 만남으로 사랑스러운 하모니가 돋보이는 명곡이 탄생한 만큼, 리스너들의 뜨거운 호응이 예상된다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com