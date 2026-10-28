‘고우림♥’ 김연아, 쌍꺼풀 자리잡아도 예쁘네…결혼 4주년 맞은 ‘가을 여신’

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[스포츠조선 조민정 기자] '피겨 여왕' 김연아가 가을 분위기를 물씬 풍기는 화보를 공개했다. 짙어진 듯한 쌍꺼풀 라인과 또렷한 눈매, 긴 생머리가 어우러지며 우아한 미모를 뽐냈다.

김연아는 28일 자신의 SNS에 별다른 멘트 없이 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 김연아가 스포츠 브랜드 뉴발란스의 가을·겨울 시즌 패딩을 착용하고 다양한 포즈를 취하는 모습이 담겼다.

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가장 먼저 눈길을 끈 것은 김연아의 청순한 미모였다. 김연아는 연한 회색 패딩에 검은색 상의를 매치하고 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 카메라를 바라봤다. 고개를 살짝 기울이며 지은 은은한 미소가 특유의 단아한 분위기를 더했다.

특히 이전보다 짙어 보이는 쌍꺼풀 라인과 또렷한 눈매가 시선을 사로잡았다. 자연스러운 메이크업에도 선명한 이목구비가 돋보이며 한층 성숙해진 분위기를 자아냈다.

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또 다른 사진에서는 두 손을 패딩 주머니에 넣고 카메라를 향해 여유로운 미소를 지었다. 회색 패딩 안으로 검은색 집업 상의와 청바지를 매치해 편안하면서도 세련된 스타일을 완성했다.

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분위기를 바꾼 사진도 공개됐다. 김연아는 짙은 갈색 패딩을 입고 긴 머리를 한쪽 어깨로 늘어뜨린 채 정면을 응시했다. 앞선 사진에서 보여준 사랑스러운 미소 대신 차분한 표정과 깊은 눈빛으로 시크한 매력을 발산했다.

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전신 화보에서는 회색 니트와 아이보리색 바지에 갈색 패딩을 걸쳤다. 허리에는 카키빛 니트를 묶어 포인트를 줬고 운동화로 편안한 가을 스타일링을 마무리했다. 두꺼운 패딩을 착용하고도 자연스러운 포즈와 여유로운 표정으로 화보의 완성도를 높였다.

김연아는 최근 뉴발란스의 2026년 가을·겨울 시즌 '뉴그레이 다운' 캠페인 모델로 나서며 패션계에서도 활발한 행보를 이어가고 있다. 지난 22일에는 서울 성동구에서 열린 뉴발란스 팝업스토어 행사에 참석해 패딩 패션을 선보이며 화제를 모은 바 있다.

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한편 김연아는 지난 2022년 10월 22일 크로스오버 그룹 포레스텔라 멤버 고우림과 결혼했다. 두 사람은 최근 결혼 4주년을 맞았다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com