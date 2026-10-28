한지민, 굴욕없는 올백 증명사진..승무원 면접 프리패스상

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 한지민이 서울대학교병원 후원회 홍보대사로 위촉된 가운데, 단정한 올백 머리와 눈부신 미모가 돋보이는 증명사진으로 시선을 사로잡았다.

28일 한지민은 서울대학교병원 후원회 홍보대사로 함께하게 된 소감을 직접 전했다. 그는 "서울대학교병원 후원회 홍보대사로 함께하게 됐다"며 "따뜻한 마음과 희망을 전하고, 저의 작은 영향력이 더 많은 분들께 닿아 나눔의 가치에 공감하고 함께하는 계기가 될 수 있도록 노력하겠다"라고 밝혔다.

선한 영향력을 전하는 뜻깊은 행보에 나선 한지민은 홍보대사로서 나눔의 가치를 널리 알리고, 도움이 필요한 이들에게 따뜻한 희망을 전하겠다는 의지를 드러냈다. 자신의 영향력이 더 많은 사람에게 선한 마음을 전하는 계기가 되길 바란다는 진심 어린 메시지가 눈길을 끈다.

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이와 함께 공개된 사진에는 지난 23일 서울대학교병원 후원회 홍보대사로 위촉된 한지민의 모습이 담겼다. 한지민은 백남종 서울대병원장으로부터 위촉장을 전달받으며 홍보대사로서 첫걸음을 내디뎠다. 단정한 차림으로 위촉장을 들고 있는 모습에서 새로운 역할에 대한 의미와 책임감이 전해진다.

특히 한지민이 직접 공개한 후원회 홍보대사 명패도 눈길을 끌었다. 명패에 담긴 홍보대사라는 직함과 함께 그의 새로운 행보가 알려지면서 팬들의 관심도 이어지고 있다.

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무엇보다 시선을 사로잡은 것은 한지민의 변함없는 미모였다. 머리카락을 깔끔하게 뒤로 넘긴 올백 헤어스타일로 단정하면서도 세련된 분위기를 완성한 그는 또렷한 이목구비와 맑은 피부로 감탄을 자아냈다. 군더더기 없이 깔끔한 스타일링에도 감춰지지 않는 미모가 돋보이며, 증명사진을 연상케 하는 단아한 비주얼로 시선을 집중시켰다.

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한편 한지민은 드라마 '눈이 부시게', '우리들의 블루스' 등에 출연했으며, 꾸준한 기부와 사회공헌 활동도 이어왔다. 지난해 12월에는 서울대어린이병원에 1억원을 기부했다.