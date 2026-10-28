쯔위, 끊이지 않는 열애설 곤혹…루머 확산에 母 직접 해명

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 트와이스 멤버 쯔위(27)가 남성 지인과의 열애설에 휩싸인 가운데, 어머니가 직접 나서 딸의 사생활을 둘러싼 추측을 일축했다.

28일 대만 매체 TVBS와 연합보(UDN), NOWnews 등 현지 언론에 따르면 쯔위의 어머니 황옌링은 지난 27일 자신의 SNS를 통해 최근 온라인에서 확산된 딸의 열애설에 대한 입장을 밝혔다.

최근 온라인상에서는 쯔위가 한 남성 지인과 함께 있는 사진이 퍼지면서 두 사람이 연인 관계가 아니냐는 추측이 제기됐다. 일부 누리꾼들이 두 사람의 친밀한 모습을 근거로 새로운 남자친구가 생긴 것 아니냐는 의혹을 제기하면서 열애설로 번진 것이다.

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이에 쯔위의 어머니는 직접 해명에 나섰다. 그는 "최근 온라인에서 쯔위와 남성 친구에 관한 소문이 돌고 있다. 나 역시 이 친구를 오랫동안 알고 지냈기에 몇 마디 하고 싶다"고 운을 뗐다.

이어 "그는 쯔위와 언제나 아주 좋은 친구 사이였다. 착하고 진실한 사람이며, 오랫동안 쯔위에게 응원과 도움을 준 사람"이라며 두 사람의 관계를 명확히 했다.

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특히 어머니는 "친구끼리 함께 밥을 먹고, 외출하고, 이야기를 나누며 서로를 챙기는 것은 지극히 정상적인 일"이라며 "몇 장의 사진이나 단편적인 정보만으로 지나치게 확대 해석하거나 함부로 추측해서는 안 된다"고 강조했다.

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또한 "확인되지 않은 소문으로 누군가를 비난하거나 공격하지 않았으면 좋겠다"며 "쯔위의 음악과 작품에 더 많은 관심을 가져주시고, 쯔위와 주변 사람들에게 조금 더 존중과 공간을 주셨으면 한다"고 당부했다. 끝으로 "불필요한 추측이 여기서 끝나기를 바란다"며 딸을 둘러싼 열애설에 선을 그었다.

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쯔위의 열애설이 불거진 것은 이번이 처음은 아니다. 지난 4월에는 대만 인기 배우 허광한(쉬광한)과의 열애설이 제기돼 화제를 모았다.

당시 허광한이 트와이스의 대만 공연을 관람한 뒤 쯔위의 어머니와 함께 찍은 사진이 공개되면서 두 사람의 관계를 둘러싼 추측이 확산됐다. 일부 누리꾼들은 허광한이 쯔위의 어머니와 만났다는 사실에 주목하며 열애 가능성을 제기하기도 했다.

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그러나 허광한은 이후 인터뷰에서 쯔위와 만나면 인사를 나누는 사이라고 설명하며 온라인상의 추측을 경계했다.

한편 쯔위가 속한 트와이스는 지난 20일 데뷔 11주년을 맞았다. 최근 여섯 번째 월드투어 'THIS IS FOR'를 성황리에 마무리한 트와이스는 지난 16일 서울 피날레 공연의 실황을 담은 스페셜 바이닐 앨범을 발매하며 글로벌 인기를 이어가고 있다.

쯔위는 그룹 활동과 함께 솔로 행보에도 속도를 내고 있다. 지난 9일 싱가포르에서 열린 기자회견을 통해 포뮬러원(F1) 윌리엄스 레이싱팀, 일본 인기 애니메이션 '단다단'과의 협업 프로젝트를 발표했다. 쯔위가 참여하는 테마곡은 내년 초 공개될 예정이며, 뮤직비디오도 함께 선보인다. 오는 12월에는 '2026 아시아 아티스트 어워즈'(AAA)에서 MC로 나서며 새로운 도전에 나설 예정이다.

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olzllovely@sportschosun.com