우서윤, 성형 논란 딛고 미코 진 효과.."나한테만 사진 요청..父 우지원 살짝 이긴 듯"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 2026 미스코리아 진 우서윤이 아버지인 전 농구선수 우지원보다 자신을 알아보는 사람이 많아졌다며 달라진 인지도를 실감했다.

27일 한 치아 심미 브랜드 측은 "2026 미스코리아 진, 우서윤 님. 서윤 님 만의 플러팅 방법부터 솔직하게 사랑스러운 매력까지! 서윤 님의 색다른 모습을 영상에서 확인해 보세요"라는 글과 함께 인터뷰 영상을 공개했다.

영상에서 우서윤은 '우지원의 딸'이 아닌 자신의 이름으로 주목받기 시작한 뒤 가장 크게 체감한 변화를 묻자 "예전에는 아빠와 함께 다니면 사진이나 사인을 부탁하는 분들이 많았다"고 답했다.

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이어 "요즘에는 나한테만 사진을 찍어달라고 하는 분들도 있어서 아빠를 살짝은 이겼다는 생각이 있다"며 웃었다.

우서윤은 향후 목표에 대해 "전공을 살린 아트 큐레이터를 하고 싶다. 미국에서 오래 생활했기 때문에 글로벌하게 나아갈 수 있는 큐레이터 일도 해보고 싶다"고 밝혔다.

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그러면서 "지금은 미스코리아로서 활동해야 하기 때문에 잠시 접어두고 있다"고 덧붙였다.

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앞서 우서윤은 지난 8월 서울 강남구 코엑스 오디토리움에서 열린 제70회 미스코리아 선발대회에서 진으로 선발됐다. 우지원의 장녀인 그는 미국 터프츠대학교에서 미술을 전공 중이며, 글로벌 아트 큐레이터를 꿈꾸고 있다.

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그러나 우서윤의 당선 이후 과거 방송 출연 당시 모습이 온라인상에서 확산하면서 성형 의혹이 제기되기도 했다.

우서윤은 10대 시절인 2018년 tvN '둥지탈출3' 등에 출연했으며, 일부 네티즌은 당시 모습과 현재를 비교하며 성형 가능성을 주장했다. 그러나 우서윤이 이에 대해 구체적인 입장을 밝힌 적은 없다.

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우서윤은 앞선 인터뷰에서 해당 의혹을 직접 언급하는 대신 "많은 관심 속에서 나오는 이야기 중에는 상처가 되는 말도 있지만 스스로 상처받지 않으려고 한다"며 "앞으로 진짜 제 모습을 보여드릴 기회가 생기면 좋겠다"고 심경을 전한 바 있다.