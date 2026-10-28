'최종면접' 김정훈 감독 "이 영화는 배우들의 얼굴이 미장센"

영화 '최종면접' 언론배급시사회가 28일 서울 용산구 한강로동 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 김정훈 감독이 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.28/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 김정훈 감독이 영화 '최종면접'을 연출하면서 중요하게 생각한 점들을 이야기했다.

김정훈 감독은 28일 서울 용산구 이촌동 CGV용산아이파크몰에서 열린 영화 '최종면접' 언론·배급 시사회에서 "배우들의 표정을 놓치지 않으려고 했고, 이 영화는 배우들의 얼굴이 미장센이라고 생각하고 만들었다"라고 했다.

11월 4일 개봉하는 '최종면접'은 최종면접장에 모인 6인의 지원자들이 각자의 폭로가 담긴 의문의 봉투를 발견하면서 서로를 의심하고 혼란에 빠뜨리는 이야기로, '탐정: 더 비기닝', '해적: 도깨비 깃발' 등을 연출한 김정훈 감독이 메가폰을 잡았다.

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연출을 맡은 김 감독은 개봉을 앞둔 소감에 대해 "영화제목 때문인지 면접장에 와있는 기분이고 떨린다"고 웃으며 말했다.

이어 연출에 중점을 둔 부분에 대해 "제가 제일 신경 썼던 부분은 면접장이란 공간이나 분위기보단 합격을 향한 지원자들의 감정선이었다"며 "배우들의 표정을 놓치지 않으려고 노력했고, 이 영화는 배우들의 얼굴이 미장센이란 생각으로 촬영했다"고 설명했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com