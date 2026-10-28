'최종면접' 김재원, 스크린 데뷔 소감에…"세밀한 연기 위해 두 배로 노력"

영화 '최종면접' 언론배급시사회가 28일 서울 용산구 한강로동 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 김재원이 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.28/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 김재원이 영화 '최종면접'으로 스크린에 데뷔한 소감을 전했다.

김재원은 28일 서울 용산구 이촌동 CGV용산아이파크몰에서 열린 영화 '최종면접' 언론·배급 시사회에서 "작품을 꽉 찬 스크린으로 보게 되는 만큼, 세밀한 연기가 필요할 것 같아 두 배로 열심히 준비했다"라고 했다.

11월 4일 개봉하는 '최종면접'은 최종면접장에 모인 6인의 지원자들이 각자의 폭로가 담긴 의문의 봉투를 발견하면서 서로를 의심하고 혼란에 빠뜨리는 이야기로, '탐정: 더 비기닝', '해적: 도깨비 깃발' 등을 연출한 김정훈 감독이 메가폰을 잡았다.

Advertisement

김재원과 배강희는 '최종면접'을 통해 스크린에 데뷔했다. 열린 마음으로 세상을 대하는 이상주의자 한진우를 연기한 김재원은 "그동안 시리즈물과 드라마로 시청자분들께 인사를 드렸다. 영화는 꽉 찬 스크린으로 보게 되는 만큼 세밀한 연기가 필요할 것 같아 두 배로 열심히 준비했다. 감독님과 수많은 리허설과 상의 끝에 한 신 한 신 구축해 나갔다"며 "열심히 한 만큼 남다른 작품으로 다가왔다"고 전했다.

빈틈없는 스펙의 완벽주의자 차주원 역을 맡은 배강희는 "스크린 데뷔작이다 보니 큰 화면으로 얼굴을 본다는 게 낯설고 신기하다"며 "제가 아직 낯선 관객 분들이 많으실 텐데, 대중 분들에게 각인이 될 수 있는 기점이 됐으면 좋겠다"고 바람을 내비쳤다.

Advertisement

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com