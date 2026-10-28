'최종면접' 조이현·김재원 "우리 로맨스 호흡? 100점 만점 200점"

영화 '최종면접' 언론배급시사회가 28일 서울 용산구 한강로동 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 조이현, 김재원이 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.28/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 조이현과 김재원이 영화 '최종면접'에서 로맨스 연기를 펼친 소감을 전했다.

조이현과 김재원은 28일 서울 용산구 이촌동 CGV용산아이파크몰에서 열린 영화 '최종면접' 언론·배급 시사회에서 "저희의 호흡은 너무 좋았다"며 "100점 만점에 200점"이라고 했다.

11월 4일 개봉하는 '최종면접'은 최종면접장에 모인 6인의 지원자들이 각자의 폭로가 담긴 의문의 봉투를 발견하면서 서로를 의심하고 혼란에 빠뜨리는 이야기로, '탐정: 더 비기닝', '해적: 도깨비 깃발' 등을 연출한 김정훈 감독이 메가폰을 잡았다.

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차분하게 상황을 판단하는 관찰자 문혜인 역을 맡은 조이현은 "문혜인을 연기할 때 범인으로 의심을 받을 법하게 일부러 더 의미심장하게 연기하려고 했다. 그 중간을 찾으려고 감독님과 많은 대화를 나눴다"고 전했다.

이어 김재원과의 로맨스 호흡에 대해선 "저희 케미가 좋았다. 동생임에도 불구하고 많이 챙겨줬다. 또 제가 낯을 많이 가리는 성격인데, 먼저 다가와줘서 편하게 연기할 수 있었다. 어려운 신이 있을 때도 편하게 대화를 나눴다"고 만족감을 드러냈다.

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이를 들은 김재원은 "누나와의 호흡은 100점 만점에 200점이다. 누나와 다른 작품에서 제대로 된 로맨스를 연기해 보고 싶다"며 "다른 배우들과도 한 가족 같았다. 면접장은 세트장이었는데, 세트장에 매일 출근한다는 느낌보단 어느 순간부터 우리의 아지트처럼 느껴졌다"고 전했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com