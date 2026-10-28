"가인한테 꼰대짓 했잖아"...서인영, '나락 간 인생' 언급하며 셀프 저격

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 서인영이 과거 브라운아이드걸스 가인과의 갈등을 언급하며 '꼰대짓'에 대한 달라진 인생관을 털어놨다.

지난 27일 유튜브 채널 'TEO 테오'의 '살롱드립'에서는 서인영이 과거 가인과의 갈등을 비롯해 가치관 변화에 대해 솔직하게 털어놨다.

이날 서인영은 한 살 어린 1985년생 장도연에게 "친구 하자. 괜찮다. 말 놔라"고 말했다. 장도연이 의아해하자 서인영은 "저는 호칭 신경 안 쓴다. 선후배 같은 건 옛날에 신경 썼다"며 "가인이한테 꼰대짓 했잖아"라고 과거를 언급했다.

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그는 "혼자 대폭발을 많이 했다"며 "옛날에 대폭발 이후에 나락 간 뒤로 제 인생이 바뀌었다. 대폭발 전후, 이혼 전후 이렇게 인생이 바뀌더라"고 털어놨다.

그간 서인영은 고개를 '까딱' 하는 후배들의 태도에 충고하는 영상이 공개되는 등 선후배 관련한 구설이 많았지만 굳이 가인을 집어 이야기한 이유는 따로 있었다.

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서인영이 언급한 가인과의 갈등은 2015년 MBC '황금어장-라디오스타' 출연 당시 불거졌다. 가인은 데뷔 초 나이를 숨겼던 나르샤에게 서인영이 반말을 했으며, 나중에 나이를 알게 된 뒤에도 말투가 달라지지 않았다고 언급했다. 이를 계기로 두 사람 사이에 불화설이 제기됐다.

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이에 당시 서인영은 SNS에 "여기는 선후배가 존재하고 룰이 있다고 생각한다"라며 가인의 발언을 저격한 글을 올리며 논란을 키웠다.

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10여년이 흐르고 지난 3월 서인영은 자신의 유튜브 채널에서 과거 저격글에 대해 "지금 보면 너무 창피하다"고 털어놓으며 가인에게 당시 제대로 사과하지 못한 점을 언급했고 현재는 화해하고 절친한 사이로 지낸다고 해명했다.