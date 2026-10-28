'최종면접' 강유석 "밝고 배려심 넘치는 분위기 메이커? 사실 다 가짜였다"

영화 '최종면접' 언론배급시사회가 28일 서울 용산구 한강로동 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 강유석이 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.28/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 강유석이 영화 '최종면접'에서 반전을 지닌 인물로 활약한 소감을 전했다.

강유석은 28일 서울 용산구 이촌동 CGV용산아이파크몰에서 열린 영화 '최종면접' 언론·배급 시사회에서 "앞서 희찬이를 분위기 메이커로 말씀드렸는데, 사실 다 가짜라고 생각했다"고 말했다.

11월 4일 개봉하는 '최종면접'은 최종면접장에 모인 6인의 지원자들이 각자의 폭로가 담긴 의문의 봉투를 발견하면서 서로를 의심하고 혼란에 빠뜨리는 이야기로, '탐정: 더 비기닝', '해적: 도깨비 깃발' 등을 연출한 김정훈 감독이 메가폰을 잡았다.

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강유석은 여유를 겸비한 타고난 중재자 이희찬 역을 맡아, 작품 안에서 반전의 키를 지닌 인물로 활약을 펼쳤다. 그는 "제가 희찬이를 굉장히 밝고 배려심 있는 분위기 메이커라고 말씀드렸었는데, 사실 다 가짜라고 생각했다. 특히나 친구들 앞에서는 한 번도 진정성 있는 모습을 안 보여줬다. 희찬이는 회사 제도와 친구들에 대한 불만이 있었기 때문에 한순간도 진심이 아니었다고 생각하며 연기했다"고 밝혔다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com