'김준호♥' 김지민, 올블랙으로도 못숨긴 D라인 "'두룹이' 태교 데이트"

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[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 김지민이 출산을 두 달 앞두고도 늘씬한 몸매와 세련된 패션 감각을 뽐내 눈길을 끌었다.

28일 김지민은 자신의 개인 계정에 "동네주민 정민언니와 단둘이데뚜!! 맛있는거 산준다는 큰손언니! 꽃다발태교까지! 인생첫 달콤에스프레소. 풀코스쟈나쟈나 #두룹이태교데뚜"라는 글과 함께 여러 장의 사진과 영상을 게재했다.

공개된 사진 속 김지민은 동네 주민이자 지인과 만나 여유로운 카페 데이트를 즐기는 모습이다. 그는 머리부터 발끝까지 올블랙으로 맞춘 패션에 선글라스를 착용해 시크하면서도 세련된 분위기를 완성했다. 특히 출산을 두 달 앞둔 예비 엄마라는 사실이 믿기지 않을 정도로 늘씬한 자태를 뽐내 시선을 사로잡았다.

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또한 김지민은 볼록하게 나온 배를 드러내기보다는 여유 있는 실루엣의 의상으로 자연스럽게 감췄다. 편안하면서도 스타일리시한 패션 감각이 돋보이는 가운데, 선글라스까지 더해 멋스러운 외출룩을 완성했다.

특히 김지민은 이번 만남을 '태교 데이트'라고 표현하며 출산을 앞둔 설렘을 드러냈다. 바쁜 일상 속에서도 지인과 함께 소소한 행복을 나누며 예비 엄마로서의 시간을 보내는 모습이 눈길을 끈다.

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한편 김지민은 코미디언 김준호와 공개 열애 끝에 결혼했으며, 현재 임신 중이다. 내년 2월 출산 예정이다,

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com