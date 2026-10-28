심진화, '사업 무한 확장' 김원효♥에 특단 조치.."재정 분리, 내 수입 따로 모아"

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[스포츠조선 이게은기자] 개그우먼 심진화가 남편 김원효와 수입을 따로 관리하게 된 이유를 밝혔다.

28일 유튜브 채널 '김지선 김효진의 그래쪄'에는 '부부가 싸우고 화해하는 법 (w. 심진화)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

김지선은 심진화에게 "남편이 집구석에 있지 않더라"라며 여러 사업에 뛰어든 김원효를 언급했고, 심진화는 "오늘도 남편은 비행기 타고 부산에 갔다. 징그럽다"라며 김원효가 사업 때문에 너무 바쁘다고 전했다.

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이어 심진화는 "(남편이) 일을 이렇게까지 벌릴 줄 몰랐다. 돈을 버는 것보다는 남편이 좋다고 하니까 (사업을 벌리는 걸) 참으며 특단의 조치를 했다. 돈(수입)을 딱 갈라섰다!"라고 설명했다.

김원효가 부부가 함께 번 돈으로 사업을 확장하자, 심진화는 자신의 수입은 따로 모아 건들지 못하게 하고 김원효가 번 돈으로만 사업을 운영하도록 했다는 것.

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심진화는 "자꾸 뭐를 벌리니까 둘의 수입으로 사업을 하면 남는 게 없을 수 있다. 내가 버는 돈은 고스란히 남겨놓고 자유롭게 하라는 거다. 아직 나한테 손 안 벌리는 거 보면 잘 벌고 있나 보다. 5년 열심히 하더니 반응이 오고 있다"라며 김원효의 사업 순항에 흡족해했다.

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한편 심진화와 김원효는 지난 2011년 결혼했으며 슬하에 자녀는 없다.

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joyjoy90@sportschosun.com