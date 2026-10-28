정웅인 20살 딸, 이렇게 예쁘게 컸어?...배우 지망생의 완성형 미모

[스포츠조선 정안지 기자]배우 준비 중인 정웅인의 첫째 딸 세윤 양이 엄마를 똑 닮은 미모로 시선을 사로잡았다.
정웅인의 아내는 28일 자신의 SNS를 통해 "우리 공주 예뻐♥"라는 글과 함께 사진을 게재했다.
사진 속에는 정웅인의 아내와 첫째 딸 세윤 양이 함께 쇼핑 중인 모습이 담겨있다. 셀카를 촬영하며 이날을 추억 중인 엄마와 딸. 얼굴을 맞댄 채 환한 미소를 짓고 있다. 이때 정웅인의 아내는 세월이 무색한 동안 미모를 뽐냈으며, 세윤 양 역시 엄마를 쏙 빼닮은 또렷한 이목구비와 사랑스러운 분위기로 눈길을 끌었다.
세윤 양은 지난 2014년 아빠 정웅인과 함께 MBC '아빠 어디가'에 출연해 인형 같은 외모로 '한국의 수리 크루즈'라는 별명을 얻으며 큰 사랑을 받았다.
이후 세윤 양은 지난 7월 서현철·정재은 부부의 유튜브 채널을 통해 배우 준비 중인 근황을 공개해 화제를 모았다.
정웅인은 지난 13일 '짠한형 신동엽'에 출연해 세윤 양의 진로와 관련해 "작년에 안 됐다. 이제 준비하고 있다"라며 밝혀 세윤 양이 배우의 꿈을 이루기 위해 다시 준비 중임을 알렸다.
한편 정웅인은 2006년 이지인 씨와 결혼해 세 딸을 두고 있다.
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