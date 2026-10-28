이민정, 스타일링 지적 의식했나…드레스 피팅 사진 공개 "결정 힘들어"

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 이민정이 최근 행사에서 선보인 드레스 핏을 두고 아쉽다는 반응이 나온 가운데, 드레스 선택에 대한 고민을 드러냈다.

이민정은 28일 자신의 SNS를 통해 "늘 재밌고 결정하기 힘든 드레스피팅"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진 속에는 드레스 피팅 중인 이민정의 모습이 담겨있다. 머리를 단정하게 묶은 이민정은 청초한 분위기에 화려한 목걸이로 포인트를 더해 우아한 매력을 뽐냈다. 이어 다양한 색상과 디자인의 드레스를 차례로 착용하며 자신에게 어울리는 스타일을 살펴봤다. 이 과정에서 이민정은 늘씬한 몸매를 자랑하며 여러 드레스를 완벽하게 소화해 눈길을 끌었다.

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앞서 이민정은 지난 22일 열린 한 주얼리 브랜드 기념 행사에 참석해 코르셋 디테일의 튜브톱 드레스 차림을 선보였다. 당시 스타일링을 두고 일부 아쉽다는 반응이 나오기도 했다.

이런 가운데 이민정은 드레스 피팅 사진을 공개하며 "늘 재밌고 결정하기 힘든 드레스 피팅"이라고 밝혀 눈길을 끌었다.

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anjee85@sportschosun.com