"이 얼굴이 49살이라니"..마술사 최현우, 주름無 '아기 피부' 자랑

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[스포츠조선 이게은기자] 마술사 최현우가 49세 나이에도 변함없는 동안 비주얼을 자랑했다.

28일 최현우의 유튜브 채널 '최현우'에는 '최현우는 왜 안늙어? 20년 스킨케어 찐템 & 나이트 루틴 공개!'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 최현우는 지난 영상에 이어 동안 비법 2편을 선보이겠다며 "반응이 너무 좋았다. 제 입으로 말하기 그렇지만 저 곧 지천명이다"라고 말해 눈길을 끌었다.

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이어 세안을 하는 모습을 공개했다. 밤으로 메이크업을 지운 그는 2차 세안까지 했고, 수건 대신 페이스타올로 얼굴 물기를 닦았다. 그는 "수건으로 얼굴을 팍팍 닦으면 피부가 망가진다"라고 말했다. 이어 "피부가 건조하고 예민해지기 쉬울 때는 많은 화장품을 쓰는 것보다 나한테 맞는 화장품을 쓰는 게 좋다. 한두 가지를 쓰며 피부 장벽을 탄탄하게 지키는 게 중요하다"라며 꿀팁도 전했다.

세안과 화장품 사용까지 마친 최현우는 "푹 자고 일어나면 갓 태어난 느낌"이라고 말했다. 클로즈업으로 공개된 그의 피부는 주름 없이 탄력 넘치는 모습으로 눈길을 끌었다.

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한편 최현우는 1978년 생으로 올해 나이 49세다.

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joyjoy90@sportschosun.com