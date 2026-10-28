서인영, 초3 때 부모 이혼 가정사 고백..."친엄마 못 만나게 해"

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 서인영이 어린 시절 친어머니를 만나지 못해 겪었던 상처를 털어놨다.

28일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 "드디어 효도여행 떠난 서인영과 여동생"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 서인영은 "중학교 때 내가 친엄마를 못 보는 게 아빠랑 새엄마 때문인 것 같았다"라고 당시 복잡했던 심경을 털어놨다.

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서인영의 부모는 그가 초등학교 3학년 때 이혼했다. 이후 아버지는 새어머니와 재혼해 서인영과 여동생을 키웠다.

그는 "물론 새엄마도 노력해 주는 건 알지만 미워할 수는 없고, 마음이 복잡했다"며 "그냥 다 싫었다. 세상이 싫고, 내가 왜 태어났을까 생각할 때도 있었다"고 고백했다.

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서인영은 집에 들어가기 싫어 집 앞 오락실에서 시간을 보내다가 새벽에 귀가하기도 했다고. 당시를 떠올린 새어머니는 "동생이랑 밤새도록 찾으러 다녔다"라면서 눈물을 흘렸다.

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어머니는 "처음에 할머니가 성인 될 때까지는 친엄마를 보면 안 된다고 하셨다. 성장 과정에서 혹시라도 흔들릴까 봐"라면서 "엄마도 스무 살 때도 부모님이 보고 싶었는데 이 어린 나이에 어떻게 안 보고 싶을까, 할머니한테 '그건 안 된다. 한 달에 한 번씩은 보여 줘야 한다'라고 말했다"라고 떠올렸다.

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서인영은 "나는 그게 상처였다"라면서 친엄마를 못 보는 게 힘들었던 어린 시절을 떠올렸다.

이어 서인영은 자신을 키워준 새엄마에 대해 "분명 미워할 때도 있었지만 그런 마음만이 다가 아니었는데 그것 또한 표현한 적이 없다. 지금이라도 좋아하는 마음을 표현해 주고 싶다"라면서 "엄마 너무 한결 갖고 여자로서 되게 존경한다"라며 진심을 전했다.

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anjee85@sportschosun.com