'뒷담화 논란' 31기 옥순, '임신·성병' 루머로 직장 퇴사→숨어 살았다.."울기만 해"

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[스포츠조선 이게은기자] '나는 솔로' 31기 옥순이 방송 후 악플과 루머로 인해 직장까지 그만두며 큰 고통을 받았다고 털어놨다.

28일 옥순은 자신의 SNS에 누군가 보낸 문자를 공개했다.

작성자는 "우선 인터넷 악플 제가 달았다. 솔직히 볼 줄 몰랐고 댓글 달린 거 보고 저도 욱하는 심정으로 상처 주는 글을 적어버렸다"라며 옥순에게 사과했다.

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이어 "오늘 경찰서에서 연락이 왔다. 일이 손에 안 잡히고 먼저 사과부터 드려야겠다는 생각이 들었다. 죄송하다. 아무 생각 없이 글을 적다보니 글귀 하나에 사람 목숨도 뺏을 수 있고 상처 줄 수 있다는 걸 오늘에서야 깨달았다"라고 말했다.

작성자는 옥순에게 악성 댓글을 남겼다가 고소당한 것으로 보인다. 여기에 옥순은 "네가 아무 생각 없이 놀린 손가락에 멀쩡히 잘 다니던 직장도 관두고 몇 달을 숨어 살며 방구석에서 아침까지 울기만 했어. 이런 거 보내지 마. 답변이 됐을까?"라며 분노했다.

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앞서 옥순은 '나는 솔로' 출연 후 루머에 시달렸다며 법적 대응을 선언했다. 그는 27일 "임신, 낙태, 유산한 사실이 없다. 결혼을 계획한 적도 없으며 고가의 반지를 선물받거나 프러포즈를 받은 사실도 없다", "단 한 번도 데이팅앱을 통해 이성을 만난 사실이 없다. 성병과 관련된 의혹도 객실 승무원 시절 남자관계가 문란했다는 주장도 사실이 아니다"라고 밝혔다.

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한편 옥순은 SBS Plus, ENA '나는 솔로' 방송 당시 순자가 없는 자리에서 영숙, 정희와 순자 이야기를 나눠 뒷담화 논란에 휘말렸다. 이후 논란에 대해 사과했고 SNS 활동도 중단했지만, 최근 재개했다.

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joyjoy90@sportschosun.com