"둘만 있을 땐 일본어만"..'이지훈♥' 아야네, 2살 딸 '이중언어' 교육법

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 이지훈의 아내 아야네가 딸 루희의 남다른 일본어 교육 비결과 육아 소신을 전했다.

28일 아야네는 자신의 SNS를 통해 딸 루희의 일본어 교육 방식을 묻는 질문에 솔직한 답변을 남겼다.

아야네는 "아이 성향이 좀 중요한 것 같다. 나도 성향 보고 본격적으로 일본어 책을 읽어주거나 말을 걸기 시작했다"라며 말문을 열었다.

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이어 "루희는 실패를 두려워하지 않는 성격이라 모르는 말도 잘 따라 하고 내뱉는다. 반면 어떤 아이들은 실패를 두려워해 이중언어 환경에서 말이 트이는 데 시간이 걸리기도 한다"고 설명했다. 그러면서 "한참 한국어가 트이기 시작한 18개월 무렵에는 일본어를 조금 쉬었다가, 이제는 다시 적극적으로 해주고 있다"고 덧붙였다.

앞서 아야네는 지난 7월에도 딸의 일본어 교육 근황을 전한 바 있다. 당시 그는 "요즘 엄마랑 둘이 있을 땐 일본어로만 이야기한다. 며칠 지나지 않았는데 곧장 알아듣는 게 신기하다"라며 "엄마 말을 65% 정도 알아듣고 따라 하기 시작했다. 아이의 적응 능력에 다시 한번 놀랐다"고 밝혔다.

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딸에게 일본어를 가르치게 된 계기에 대해서는 친정엄마를 언급했다. 아야네는 "최근 친정엄마가 한국에 왔는데 손녀와 대화가 전혀 안 되더라"며 "자주 못 보는데 대화까지 안 되니 죄송한 마음이 들어 일본어를 가르치게 됐다"고 털어놨다.

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한편 아야네는 지난 2021년 14살 연상의 가수 이지훈과 결혼해 2024년 첫 딸 루희 양을 품에 안았다. 이후 두 번의 유산과 네 번의 이식 끝에 둘째 임신 소식을 전해 많은 축하를 받았다.