정경미, 영어 학원 '수강 대기 폭주' 대성공...♥윤형빈, 셔터맨 자처

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[스포츠조선 정안지 기자]개그우먼 정경미가 수강 대기자까지 생긴 영어 뮤지컬 학원 운영 근황을 전하며 남다른 애정을 드러냈다.

28일 유튜브 채널 '윤형빈의 원펀맨 ONE FUN MAN'에는 "국민 요정에서 학원 원장으로?! 아내 따라 일일 셔터맨 체험하고 왔습니다"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 윤형빈은 아내 정경미가 운영 중인 영어 뮤지컬 학원을 찾은 가운데 "소문에 클라스가 꽉 찼다는 이야기가 있더라"고 물었다. 이에 정경미는 "대기가 있다"라며 웃었다. 그러자 윤형빈은 "그럴 법하다. 집에서도 앉으나 서나 우리 아이들 생각만 한다"라며 학원 운영에 열정을 쏟는 아내를 인정했다. 이어 윤형빈은 "주변에 사업하시는 형님들이 '제수씨가 너보다 나으니까 제수씨 밀어주고 너는 셔터맨을 해라'고 하더라"고 밝혀 웃음을 안겼다.

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그러자 정경미는 "나는 조그만 학원에서 아이들과 함께 오손도손하는 거고, 남편은 워낙 스케일이 크기 때문에 나는 안 된다"라며 "나는 이 정도가 딱 좋다. 너무 행복하다"라며 만족감을 드러냈다.

윤형빈은 정경미가 학원 운영을 시작했을 당시를 떠올리며 "'학원 하는 게 생각보다 힘이 들 거다. 방송만 하면 어떠냐'고 넌지시 얘기했다가 갑자기 발톱이 나오는 걸 보고 그 이후로는 사업 이야기를 안 했다"라고 말했다. 이에 정경미는 "'자기도 하면서 왜 나는 못 하게 하냐'라는 마음이었던 거다"라고 설명했다.

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이어 정경미는 "이제 1년 6개월 지나면서 좀 많이 적응되면서 오히려 더 학원을 응원해 주시는 부모님들이 많다"라며 "아이들 안전만 잘 체크하면 되는 부분이다. 일할 때 가장 행복하다"라면서 학원 운영에 대한 애정을 드러냈다.

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anjee85@sportschosun.com