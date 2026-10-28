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지드래곤, 무릎 꿇고 공개 구혼...상대 알고보니 대성 "우리 아직 신혼"

정안지 기자

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지드래곤, 무릎 꿇고 공개 구혼...상대 알고보니 대성 "우리 아직 신혼"

[스포츠조선 정안지 기자]가수 지드래곤이 대성에게 장미꽃을 건네며 깜짝 프러포즈를 해 웃음을 안겼다.

28일 유튜브 채널 'OfficialGDRAGON'에는 "G-DRAGON - From PARIS to LONDON"라는 제목의 영상이 게재됐다.

공개된 영상에는 빅뱅 월드투어를 위해 파리를 찾은 지드래곤과 대성이 한 레스토랑에서 식사를 즐기는 모습이 담겼다.

지드래곤은 "이번 투어 재미있다"라면서 "매회 웃기다. 생각도 못 한 게 나온다. 그게 합이다. 20년 하면 한다"라면서 20년간 함께 활동하며 쌓아온 빅뱅의 남다른 호흡을 자랑했다.

이때 지드래곤은 식사 중 갑자기 밖으로 나가더니 장미꽃을 들고 등장했다. 지드래곤은 "나 고백할 거다. 그녀에게 내 마음을 고백할 거다"라면서 장미꽃을 등 뒤로 숨긴 채 대성에게 다가갔다.

지드래곤, 무릎 꿇고 공개 구혼...상대 알고보니 대성 "우리 아직 신혼"

이어 지드래곤은 대성 앞에서 무릎까지 꿇고 장미꽃을 건넸다. 이에 대성은 "어머 받아버렸다"라면서 환하게 웃은 뒤, "진짜 로맨티시스트다"라고 말했다. 그러자 지드래곤은 "나 이런 남자다"라면서 별거 아니라는 듯 포즈를 취해 웃음을 안겼다.

이때 스태프는 지드래곤과 대성의 모습을 본 레스토랑 손님들이 두 사람의 관계를 의심하기 시작했다고 전해 웃음을 자아냈다.

지드래곤은 "아직 20주년 동안 프러포즈를 못 했다. 지금 공개 구혼을 했다"라고 너스레를 떨었고, 이에 대성은 "우리 아직도 신혼이다"라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

anjee85@sportschosun.com

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