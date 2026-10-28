"수술하면 위험"..김정화, '뇌종양 투병' 유은성♥ 상태 전했다

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 김정화가 뇌종양 투병 중인 남편 유은성을 향해 애틋함을 드러냈다.

28일 유튜브 채널 '찐여배우들'에는 김영란, 이경진, 안소영이 김정화가 운영하는 카페를 방문한 영상이 공개됐다.

이경진이 암 투병 후 비교하는 삶에서 벗어났다고 하자, 김정화는 "저희 남편도 젊은데 3년 전에 뇌종양이 발견됐다"라고 털어놨다.

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이어 "지금은 그냥 유지하고 있다. 수술을 하면 위험한 상황이라고 한다. 그래서 수술만 안 하게 해달라고 기도하며 살고 있는데 아직 수술을 안 하고 잘 있다. 보기에도 괜찮고 남편이랑 잘 지내고 있다"라며 유은성의 현재 상태를 전했다.

안소영은 "그래서 이렇게 예쁘게 사는구나"라고 말했고, 김정화는 하루하루 그저 감사한 마음으로 살고 있다며 미소 지었다.

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한편 김정화는 지난 2013년 가수 유은성과 결혼했으며 슬하에 두 아들을 뒀다. 유은성은 2023년 뇌암 판정을 받았으며 "오늘 최종적으로 뇌암으로 진단이 됐다. 그런데 신기하게도 암세포들이 자라지 않고 머릿속에 가만히 있어서 수술을 안 해도 된다고 하신다. 스트레스받지 않게 지내면서 계속 추적하면 될 것 같다"고 밝혀 응원을 받은 바 있다.

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joyjoy90@sportschosun.com