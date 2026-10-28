'93세 현역 디자이너' 진태옥, 믿기지 않는 동안 외모.."수영·차로 건강 관리" (유퀴즈)[종합]

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[스포츠조선 김수현기자] 93세에도 매일 출근하는 패션 디자이너 진태옥이 일에 대한 남다른 철학과 건강 비결을 공개했다.

28일 방송된 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 한국 패션계의 거장 진태옥이 출연했다.

진태옥은 한국인 최초로 파리 패션위크에 진출하고 세계 패션계 인물 500인에 선정된 디자이너다. 국내 기성복 시대를 연 선구자로, 이소라와 홍진경 등 슈퍼모델들의 롤모델로도 알려져 있다.

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이날 진태옥은 자신이 생각하는 '멋''에 대한 철학을 밝혔다. 그는 "평소에는 패션에 신경을 못 쓴다"며 "'멋''은 멋을 부려서 멋이 되는 게 아니다. 내면에 있는 것들, 그 사람 인생 자체가 표현되는 거다. 멋은 그냥 나는 거다"라고 말했다.

93세에도 현역 디자이너로 활동 중인 진태옥은 여전히 매일 오전 10시에 출근한다고 밝혀 놀라움을 안겼다.

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93세에도 활발하게 활동하는 진태옥은 건강 관리 비결도 공개했다. 그는 "일주일에 두 번 수영한다. 500m 걷고 500m 수영한다"며 "따뜻한 차도 마신다. 그게 멘털까지 관리해준다"고 설명했다.

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무엇보다 그를 움직이게 하는 원동력은 여전히 디자인에 대한 열정이었다. 진태옥은 "바쁘게 산다. '빨리 가서 디자인해야 돼' 하는 생각이다"라고 말했다.

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MC 유재석이 "주변에서 이제 그만 일하고 쉬라고 하지 않느냐"고 묻자 진태옥은 단호하게 답했다. 그는 "그러면 그날이 죽는 날이다. 그래서 자식들한테도'제발 나 일하지 말라고 하지 마'라고 한다"고 밝혀 깊은 인상을 남겼다.

현재 어머니의 일을 돕고 있는 67세 딸 역시 고개를 끄덕이며 "어머니는 완벽한 자기 세계에서 한 발도 밖으로 안 빼시는 분'이라고 말했다.

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93세에도 매일 출근하며 자신만의 세계를 지켜가는 진태옥의 모습은 일과 삶에 대한 그의 확고한 철학을 다시 한번 보여줬다.