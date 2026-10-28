저스틴 비버, 韓서 3박 4일 방값만 1억...125평 초호화 스위트룸 투숙

사진=저스틴 비버 SNS

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[스포츠조선 정안지 기자]세계적인 팝스타 저스틴 비버가 한국 방문 당시 1박에 3300만 원에 달하는 초호화 호텔 스위트룸에 머문 것으로 알려져 화제를 모으고 있다.

27일 호텔업계에 따르면 저스틴 비버는 최근 한국 방문 당시 서울 강남구 테헤란로에 위치한 조선 팰리스의 최상위 객실인 '조선 그랜드 마스터스 스위트'에 머물렀다.

해당 객실은 호텔 35층에 자리한 약 125평 규모의 초호화 스위트룸으로, 1박 요금이 무려 3300만 원에 달한다. 저스틴 비버는 3박 4일 동안 한국에 머물렀다. 숙박비만 단순 계산하면 약 9900만 원에 이른다.

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객실에서는 강남 도심을 한눈에 내려다볼 수 있으며, 침실 3개를 비롯해 넓은 거실과 다이닝 공간, 드레스룸, 파우더룸, 전용 욕실, 바, 별도 오피스 등을 갖추고 있다.

앞서 저스틴 비버는 자신이 운영하는 패션 브랜드 '스카이라크'(SKYLRK)의 국내 첫 팝업스토어 일정에 맞춰 지난 23일 아내 헤일리 비버와 함께 한국을 찾았다. 이후 26일 일정을 마치고 출국했다.

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이번 방한은 2013년 내한 공연 이후 약 13년 만이라는 점에서도 관심을 모았다. 저스틴 비버는 아내 헤일리 비버와 함께 서울 곳곳에서 여유로운 시간을 보냈다. 저스틴 비버는 성수동 팝업스토어를 찾아 탁구를 즐겼으며, 안국동 일대의 삼계탕 전문점을 방문한 모습도 포착돼 화제를 모았다.

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한편 저스틴 비버는 2018년 모델 헤일리 비버와 결혼했으며 2024년 첫아들을 품에 안았다.

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anjee85@sportschosun.com