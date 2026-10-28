♥김우빈도 말렸다..신민아, 청룡시상식 '이광수 고함 소동'에 "더 떨렸다" (유퀴즈)

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 신민아가 남편 김우빈과 절친 이광수 때문에 시상식에서 긴장했던 순간을 털어놨다.

28일 방송된 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 배우 신민아가 출연해 지난 7월 열린 '2026 청룡시리즈어워즈'에서 겪었던 일을 공개했다.

이날 유재석은 시상식 당시 상황을 언급하며 "신민아 씨가 등장할 때부터 제 옆에 광수가 있었는데 많이 힘드셨죠?"라고 물었다.

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신민아는 당시 대상 수상자로 무대에 오르던 상황을 떠올리며 "남편 김우빈 씨가 시상식 후보로 오를 때부터 광수 씨가 뭔가 할 것 같다는 생각이 들었다. 심지어 광수 씨 옆에 앉아 있는 거다"라고 말했다.

이어 "시상을 하는 무대와 객석이 너무 가까웠다. 그 둘이 뭘 할 것 같아서 너무 떨렸다"고 덧붙였다.

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실제로 신민아가 등장하자 이광수는 큰 소리로 환호하며 존재감을 드러냈다. 김우빈은 쑥스러운 듯 이광수를 말렸고, 손으로 얼굴을 가리기도 했다.

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신민아는 "단독 시상을 해야 하니까 대본도 혼자 읽어야 해서 긴장이 최고조였는데, 아니나 다를까 난리가 난 거다"라며 "너무 고마운데 더 떨렸다"고 당시 심경을 전했다.

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또 "너무 떨려서 눈을 안 마주치려고 했는데, 긴장하다 보니 자꾸 남편을 쳐다보게 되더라"고 털어놨다. 당시 신민아가 시상 도중 김우빈을 뚫어지게 바라보는 모습은 시청자들의 관심을 모으기도 했다.

한편 신민아는 배우 김우빈과 2025년 12월 결혼했다. 신민아는 오는 11월 4일 공개되는 디즈니+ 시리즈 '재혼 황후'를 통해 시청자들과 만날 예정이다.