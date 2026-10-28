고우리 갑작스런 임신..조현영, 그룹 활동 중단에 "고소하고 싶다"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 가수 조현영이 고우리의 임신으로 레인보우18 활동에 차질이 생겼다며 아쉬움을 토로했다.

28일 유튜브 채널 '아찔한 그냥 조현영'에는 '임신한 고우리 고소하러 찾아간 조현영 (ft 나달렌)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 조현영은 출산을 앞둔 고우리의 집을 찾았다. 고우리는 만삭의 몸으로 조현영을 맞이했다. 이야기를 나누던 중 고우리는 조현영의 결혼 자금 이야기가 나오자, "얘가 지금 돈이 없다. 내가 미안하게 생각하고 있다"라며 미안함을 내비쳤다. 내막은 이랬다. 두 사람이 레인보우18로 그룹 활동을 재개할 예정이었는데 고우리가 갑자기 임신하는 바람에 활동을 못 했다는 것.

Advertisement

조현영은 "솔직히 임산부한테 이런 말 하면 안 되지만 진짜 고소하고 싶다"라며 최근 효리수의 성공적인 활동을 언급, "우리가 원조인데 정작 포문을 연 우리는 지금 한 사람이 애를 배서 활동을..."이라며 말을 잇지 못했다.

임신 금지 조항도 있었다고. 고우리는 "저는 활동을 가볍게 시작했다. 활동이 끝나고 '잘했다! 임신 금지도 끝'이러면서 시험관을 해야겠다 싶었다"라고 털어놨고 조현영은 "난 가볍지 않았고 우리 활동하며 돈을 많이 못 벌었다"라며 울상을 지었다.

Advertisement

이어 조현영은 "같이 중국 활동을 해보자고 해서 중국에 갔다가 한국에 잠깐 돌아오는 시기가 있었는데, 쉬는 기간에 시험관을 해보고 싶다고 하더라"라고 말했다.

Advertisement

고우리는 "첫 번째 성공은 확률적으로 로또 같은 거라고 해서 경험 삼아 했는데 한 번에 임신이 됐다. 임신 소식을 알리니 '임신이 그렇게 쉬운 거였어?'라고 하다가 축하해 주더라"라며 당시 조현영의 반응도 전했다.

Advertisement

조현영은 "진짜 뭐라고 하고 싶은데 뱃속의 애를 보면 네가 태어날 운명이었나 보다 싶다. 애 낳길 벼르고 있다"라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

joyjoy90@sportschosun.com