육중완, 8억5천 건물 매입 거절했는데 현시세 40억..."겁나서 안 샀는데" ('라스')

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 육중완이 '40억 복권을 찢어버렸다'라고 말해 그 사연에 궁금증을 자아냈다.

28일 방송된 MBC '라디오스타'에서는 이계인, 윤택, 육중완, 김민이 게스트로 출연했다.

이날 육중완은 '40억 복권을 찢어버렸다더라'는 질문에 "망원동 옥탑방에 살 때 이웃 주민들과 너무 잘 지냈다"라고 말했다.

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이어 "결혼 소식을 듣고 주민분들이 찾아오셨다. '집 없지 않냐'라면서 망원동 땅을 소개해 줬다. 부동산에 안 내놓은 알짜배기 매물을 나한테 싸게 팔려고 소개해 줬다"라고 설명했다.

그러면서 "옥탑방 건물주 어르신도 찾아오셔서 '이거 진짜 싼 거다. 8억 5천만 원에 주겠다. 네가 꼭 사라'고 하셨다"라면서 "현금이 3억이 있었는데 대출 방법까지 알려주셨다"라고 회상했다. 하지만 육중완은 "근데 재테크를 대해 전혀 모르니까 겁이 나서 거부를 했다"라고 털어놨다.

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육중완은 "8억 5천만 원이었던 건물이 현 시세로 40억 정도 된다"라고 말하며 아쉬운 표정을 감추지 못했다.

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anjee85@sportschosun.com