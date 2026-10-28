신민아 "♥김우빈, 내가 살 쪄도 지금이 제일 예쁘대"..사랑꾼 남편 자랑 (유퀴즈)

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 신민아가 남편 김우빈과의 달콤한 신혼 일상과 함께 남다른 애정 표현 비하인드를 공개했다.

28일 방송된 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 배우 신민아가 출연해 남편 김우빈과의 소소하면서도 달콤한 신혼 생활을 솔직하게 털어놨다.

이날 신민아는 '남편 김우빈에게 평소 가장 자주 하는 말'을 묻자 "택배 왔다"라고 답해 현장을 웃음바다로 만들었다. 이어 "'택배 많이 왔으니까 상자 좀 풀어줘'라고 말한다"고 덧붙이자, MC 유재석은 "맞다. 운송장 떼고 테이프 떼서 분리수거까지 해야 한다"라며 깊이 공감했다. 이에 신민아는 "집에 사람은 없는데 택배만 계속 쌓인다"고 너스레를 떨었다.

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반면 김우빈이 신민아에게 자주 하는 말도 공개됐다. 신민아는 "김우빈 씨는 나에게 칭찬을 정말 많이 해준다"며 부끄러운 듯 망설이다가 "'예쁘네'라는 말을 자주 해준다"고 고백했다.

특히 신민아는 "내가 봐도 살이 찌거나 상태가 정말 안 좋을 때도 '지금까지 본 모습 중에 제일 예쁘다'고 해준다"며 남편의 지극한 애정을 자랑했다. 이를 들은 유재석은 "기가 막힌다. 부부 사이에 그런 사랑꾼 표현을 자주 해주는 건 참 보기 좋다"며 감탄했다.

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신민아는 "사랑받고 있다는 이 감정 자체가 참 행복하다는 생각이 든다"라며 김우빈을 향한 깊은 애정을 드러냈다.

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한편 신민아는 배우 김우빈과 2025년 12월 결혼식을 올리고 달콤한 신혼을 보내고 있다.