"♥남편 김우빈이 제일 부러워해"..신민아, 타고난 '근수저' 반전 피지컬 (유퀴즈)

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 신민아가 자신의 남다른 운동 체질과 함께 남편 김우빈과의 재미있는 일상을 공개했다.

28일 방송된 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 배우 신민아가 출연해 반전 가득한 건강 관리 비결과 체질에 관한 이야기를 털어놨다.

이날 평소 별도의 식단 관리를 하지 않는다고 밝힌 신민아는 '평소 운동량'에 대한 질문을 받자 "제 벌크업 모습에 놀라실 수도 있다"라고 답해 궁금증을 자아냈다.

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그는 "근력 운동을 조금만 해도 바로 근육이 나오는 편"이라며 "이건 저희 남편(김우빈)이 정말 부러워하는 부분이다. 저는 며칠만 운동해도 근육이 볼록볼록 바로 오른다"라고 밝혔다.

이어 "지방도 있는 상태에서 근육까지 붙으면 진짜 '벌크업'이 되지 않나. 그래서 스트레칭이나 걷기 등 저에게 맞는 적당한 운동 위주로 하고 있다"고 설명해 웃음을 자아냈다.

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이를 들은 MC 유재석은 "소위 말해 '근질'이 좋다 보니 운동 효과가 즉각 나타나는 타고난 체질"이라며 감탄을 금치 못했다.

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한편 신민아는 배우 김우빈과 2025년 12월 백년가약을 맺었다.

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신민아는 오는 11월 4일 공개되는 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'를 통해 안방극장에 복귀할 예정이다.