육중완, 7년 방송 중단 공황장애 때문이었다..."공연 못 할 정도로 공포"('라스')

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 육중완이 7년간 공황장애를 겪으며 무대에서 노래를 부르기 어려울 정도로 심한 공포에 시달렸다고 고백했다.

28일 방송된 MBC '라디오스타'에서는 이계인, 윤택, 육중완, 김민이 게스트로 출연했다.

이날 육중완은 "7년 동안 공황을 겪고 있다. 무대에서 첫 소절을 못 부를 정도로 공포가 심했다"라고 "그래서 주변 연락을 다 끊었다"라고 털어놨다.

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그는 "그때 방송, 유튜브 섭외가 오면 너무 하기 싫었다"라면서 "우연찮게 무속인을 만났는데 아무 말도 안 했는데 '화병으로 고생하셨구나'라고 하더라"면서 무속인과의 만남을 떠올렸다.

이어 "공황을 겪은 햇수도 맞추더라"면서 "그때 내 양어깨에 할머니, 할아버지가 딱 붙어있다고 하더라. 너무 잘되게 기도하고 계신다고 하더라"고 말했다.

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육중완은 "'할머니, 할아버지가 도와줄 테니 하고 싶은 거 해라'고 하셨는데 그 무속인을 만난 뒤 섭외, 공연 등 일이 잘 풀렸다. 유튜브 조회수도 잘 나온다"라면서 "지금 전국을 돌아다니는 콘텐츠를 하고 있다"라고 근황을 전했다. 이를 듣던 이계인은 "무속인 연락처 좀 달라"라고 말해 웃음을 안겼다.

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anjee85@sportschosun.com