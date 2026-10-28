'이지훈♥' 아야네, 2살 딸 사교육만 4개..'유난 육아 논란' 5개월만 근황

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 이지훈의 아내 아야네가 딸 루희의 사교육 현황을 공개하며 남다른 육아 일상을 공유했다.

지난 27일 아야네는 자신의 SNS를 통해 팬들과 '무엇이든 물어보세요' 시간을 가졌다.

이날 아야네는 "요즘 루희 사교육은 뭐 하는지 궁금하다"는 팬의 질문에 "시찌다(플래시카드), 짐보리(체육), 히히호호(오감), 문센(지금은 발레)"이라며 현재 진행 중인 수업 목록을 나열했다.

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이어 "이 정도밖에 안 한다. 지금 세 돌 되기 전에 조금씩 바꿔줄 예정이다. 하고 싶은 수업이 몇 개 생겼다"고 덧붙였다.

이처럼 꼼꼼한 아야네의 육아 방식은 과거 '유난 육아' 논란을 빚었던 행보와 맞물려 다시금 눈길을 끌고 있다.

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앞서 아야네는 지난 5월 딸의 가방에서 사탕이 발견되자 "아직 무염하는 아기라 충격이었다"는 글을 올려 어린이집 공개 저격 논란에 휩싸였다.

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당시 "무염은 엄마의 선택이고 강요한 적 없다"고 해명했으나, 과거 딸에게 매운 짬뽕을 먹이는 영상이 재조명되며 '무염 육아' 모순 지적을 받았다. 이후 교사와의 문자 공개 과정에서 주말 휴식권 침해 비판까지 이어지자 결국 장문의 사과문을 올리기도 했다.

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한편 이지훈과 아야네는 지난 2021년 결혼해 시험관 시술 끝에 첫 딸 루희 양을 품에 안았으며, 둘째 임신 소식을 전해 많은 축하를 받았다.