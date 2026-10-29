[SC인터뷰]"그때의 저는 죽었다"…제이비, 데뷔 13년 차의 솔직한 고백(종합)

제이비. 사진제공=528Hz

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[스포츠조선 정빛 기자] "그때의 저는 죽었습니다. 새로 태어났습니다."

과거의 안일함을 인정하는 데 주저함이 없었다. 12년 전 갓세븐의 '하지하지마'가 다시 주목받는 데에는 당시 멜빵 의상을 탓하며 웃었지만, 음악에는 확신했다. 데뷔 13년 차, 그룹 갓세븐(GOT7) 리더이자 솔로 가수 제이비(JAY B)가 익숙한 R&B를 벗어나 자신의 출발점인 '춤'으로 돌아왔다.

제이비는 27일 세 번째 싱글 '챕터. 1'을 발표하고 솔로 활동에 나섰다. 지난 6월 미니 3집 '트리(TR.EE)'를 발매하고 아시아와 미주 11개 도시를 잇는 월드투어를 마친 뒤 약 4개월 만의 컴백이다.

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정규앨범이나 EP와는 다른 싱글 시리즈에 대해 제이비는 "생각보다 마음이 무겁다. 싱글 단위다 보니 가볍게 생각하려 했는데, 진행할수록 진지해지더라. 싱글이지만 잘해야겠다는 생각이 들었다"고 털어놨다.

이어 "싱글을 어떻게 정의해야 할지 어려운 부분이 있었다. 원래 저는 음악을 앨범 단위로 듣는 편이다. 싱글이라고 가볍게 하기보다는 무게감 있게 시리즈로 가져가면 어떨까 생각했다"며 "다음에도 '챕터 2', '챕터 3'으로 이어갈 것 같다"고 설명했다.

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이번 싱글은 약 4~5개월에 걸쳐 준비했다. 월드투어와 작업을 병행해야 했던 만큼 바쁜 시간을 보냈다. 제이비는 "전체적인 방향성과 색깔, 정체성을 맞추는 시간도 필요했다. 공연이 끝나고 숙소에 돌아와 체크할 것을 체크하고 잠들고, 일어나서 다시 체크하는 식이었다"고 돌아봤다.

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제이비. 사진제공=528Hz

타이틀곡 '허니듀'는 리드미컬한 베이스라인과 신시사이저 사운드가 어우러진 신스웨이브 장르의 곡이다. 그동안 선보인 짙은 R&B와는 다른 음악적 시도를 담았다.

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제이비는 "사운드적으로 R&B에서 벗어나 신스 베이스에 가까워졌다. 퍼포먼스를 깔끔하게 보여줄 수 있는 장르이기도 하다"며 "'허니듀'는 말랑말랑한 느낌이 있는 곡이라 오히려 사운드의 질감을 거칠게 표현하고 싶었다. 가장 신경 쓴 부분은 베이스라인이었다"고 밝혔다.

이어 "휘파람 소리가 너무 키치한 느낌을 노리는 것 같아 배제하자는 의견도 있었지만, 그 소리가 없으면 안 된다는 의견도 있었다"며 "이번에는 깊은 R&B보다 팝적인 요소를 더하고자 했다"고 설명했다.

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제이비. 사진제공=528Hz

무엇보다 이번 싱글에는 무대를 향한 갈증이 담겼다. 제이비는 "애초에 음악을 시작한 것은 춤 때문이었다. 춤으로 입사했고 춤을 추면서 활동했다"며 "R&B를 깊게 하다 보니 팬들은 이제 춤을 안 추겠다고 생각하는 것 같은데, 애당초 춤을 놓고 싶지 않았다"고 강조했다.

최근 월드투어 '테이프: 루츠'를 통해서도 자신의 음악적 뿌리를 돌아봤다. 제이비는 "공연을 통해 제가 좋아하는 음악이 R&B와 소울이라는 것을 다시 알았다. 하지만 처음 시작한 것은 춤이었다"며 "춤을 추는 R&B를 해야겠다는 생각을 했고, 그러면서 팝적인 요소가 들어간 것 같다. 마이클 잭슨의 노래도 많이 들었다"고 말했다.

솔로 아티스트로서 지향점도 분명했다. 제이비는 "팝 R&B 댄스 가수가 되고 싶다. R&B를 기반으로 하되 춤을 놓고 싶지 않다. 춤이 제 장점이기 때문"이라고 밝혔다.

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신경쓴 만큼, 퍼포먼스 만족감도 상당했다. 제이비는 "지금까지 작업했던 것들 중 음악과 퍼포먼스가 가장 잘 맞는 것 같다. 딱 생각했던 대로 간결하고 멋있게 나왔다"며 "연습하면서도 기분 좋게 연습했다"고 자신했다.

제이비. 사진제공=528Hz

그 사이, 갓세븐이 2014년 발표한 '하지하지마'가 최근 숏폼과 SNS를 중심으로 다시 주목받으며, 후배 아이돌들의 챌린지로 이어지기도 했다.

제이비는 "활동할 때나 잘되지"라며 웃더니 "그때 안 된 이유가 있었다. 의상이 문제였다. 멜빵이었는데 핏도 그렇고 이상했다"고 너스레를 떨었다.

후배들의 반응을 통해 선배가 됐다는 사실도 실감하고 있었다. 제이비는 "갓세븐이 '파이톤'으로 활동할 때 킥플립 친구들과 활동이 겹쳤다. 사인 CD를 교환했는데, '선배님들 덕분에 저희가 이렇게 활동할 수 있었다'고 적혀 있더라. 그렇게 이야기해 주는 게 예쁘더라"고 회상했다.

눈여겨보는 후배로는 82메이저를 꼽았다. 제이비는 "실력이 좋은 것 같다. 다른 분들도 좋지만 제 눈에 더 들어오더라"고 평가했다.

그러면서 음악방송 현장에서 달라진 K팝 문화도 체감했다. 제이비는 "음악방송 계획은 있는데 낄 자리가 있는지 모르겠다. 가니까 최고참이 됐더라"고 웃었다.

이어 "시상식에 갔을 때도 새로운 문화를 보고 놀랐다. 쉬는 시간이 없더라. 뒤에서 계속 숏츠나 릴스를 찍는 모습을 보면서 신기했다"며 "기회가 있으면 하겠지만, 제 음악과 퍼포먼스에 그런 것을 할 만한 부분이 있는지는 고민된다"고 털어놨다.

제이비. 사진제공=528Hz

2014년 JYP엔터테인먼트에서 데뷔한 제이비는 2021년 전속계약 만료 이후 독자적인 활동에 나섰다. 현재는 528Hz를 기반으로 앨범 기획부터 음악, 무대까지 자신의 방향을 직접 결정하고 있다.

대형 기획사의 시스템을 벗어나 얻은 것은 자유였지만, 그만큼 책임도 커졌다.

제이비는 "대형 기획사는 큰 기획을 함께할 수 있고, 큰 리스크도 같이 잘 봉합해 줄 수 있다. 하지만 그만큼 자율성과 주체성은 떨어지는 것 같다"며 "혼자 하면 주체성과 자율성이 많이 주어지지만 책임도 본인이 져야 한다. 그 차이가 확실히 크다"고 설명했다.

전 소속사 JYP엔터테인먼트 수장 박진영도 신곡에 긍정적인 반응을 보였다. 제이비는 "이번 싱글이 나오기 전에 진영이 형과 만나 밥을 먹었다. 혼날까 봐 신곡을 안 들려드리려고 했는데 용기를 내서 보여드렸다. 너무 좋아하시더라"고 전했다.

이어 "노래를 듣고 좋다는 이야기는 들어봤는데, '안무 영상 있어?'라고 물어보신 것은 처음이었다. 영상을 보고 확실히 좋아하시더라"며 "형 스타일이지 않을까 생각했었다"고 웃었다.

친정 JYP엔터테인먼트에 대한 자부심도 드러냈다. 갓세븐의 매출 기여도를 묻자 제이비는 "지하부터 3층까지는 한 것 같다. 저희가 생각보다 매출을 많이 냈다. 많이 알려지지 않아서 아쉽기는 하다"고 웃으며 답했다.

제이비. 사진제공=528Hz

사실 제이비는 독립 이후에도 갓세븐이라는 이름은 놓지 않았다. 멤버들이 각자의 소속사에서 활동하는 상황에서도 완전체 앨범을 발표하며 그룹의 명맥을 이어왔다. 이 과정에서 리더 제이비의 역할이 컸다.

제이비는 "리더니까 제가 주도했다. 지난번 워너뮤직과 함께했던 활동과 '윈터 앨범'은 제가 기획하고 사람들을 만나서 하자고 했었다"고 밝혔다.

그러나 앞으로도 같은 방식으로 그룹 활동을 이어갈 수 있을지는 고민이다. 제이비는 "더 할 수 있을까 싶다. 제가 운을 띄울 수는 있는데 다들 바쁘다는 것도 안다. 해야 한다는 것은 알면서도 가능할까 하는 생각은 있다"고 털어놨다.

그럼에도 갓세븐을 지키려는 이유는 단순했다. "제가 시작한 게 갓세븐이라 지키려고 한다. 초심이라는 거창한 이유는 아니다. 어떻게 보면 미련일 수도 있을 것 같다. 그냥 이걸 놔버린다는 게…. 지나온 시간들이 아깝다는 생각도 들고, 더 할 수 있겠다는 기대감도 있다."

완전체 활동에 대한 구체적인 논의는 아직 이뤄지지 않았다. 제이비는 "군 복무를 하는 친구들도 있고, 아직 시간이 조금 남아 있다. 이제 슬슬 이야기를 해야 할 것 같다"고 밝혔다.

멤버들과는 각자의 활동을 응원하며 관계를 이어가고 있다. 제이비는 "이번 싱글 티저가 나왔을 때 진영이가 연락해 멋있다고 하더라. '살을 더 뺀 거야?'라고 물어서 '유지 중이야'라고 답했다"며 웃었다.

오는 11월에는 멤버 마크, 뱀뱀과 함께 태국 방콕에서 열리는 '2026 K팝 마스터즈 스페셜 라이브 인 방콕' 무대에도 오른다. 제이비는 "페스티벌이라 따로 계획한 것은 아니다. 모이다 보니 이렇게 됐다"고 설명했다.

제이비. 사진제공=528Hz

과거 SNS를 둘러싼 논란에 대해서도 자신의 태도를 돌아봤다. 제이비는 "책임감을 통감한다. 예전에는 안일했던 것 같다"고 말했다.

이어 "길거리를 돌아다닐 때도 스스로 연예인이라고 생각하지 않았다. 오히려 아무것도 아닌 척했는데 그게 잘못됐다"며 "제 위치에 대한 책임감을 생각했어야 했다. 반성도 많이 했다"고 고백했다.

이러한 마음은 수록곡 '스위티'에도 담겼다. 제이비는 "'스위티' 가사 중에 '나는 너를 도울 수는 없지만 너를 위해 노래할 수는 있어'라는 문장이 있다"며 "팬들에게 실질적으로 도움을 줄 수 있는 존재는 아닐지 몰라도 도움이 되고 싶다. 도움이 됐다는 말을 들으면 고맙다"고 말했다.

오랜 시간 곁을 지켜온 팬들과 새롭게 유입된 팬들을 향해서도 고마움을 전했다. 제이비는 "새로운 팬들은 신기하다. 어떤 부분을 보고 좋아해 주는 걸까 싶다. 고맙다"면서도 "그렇지만 깊은 곳까지 찾아보지는 말아 달라. 그때의 저는 죽었다. 새로 태어났다"고 웃었다.

그러면서 "오래된 팬분들은 제 친구가 돼줘서 고맙다. 새로운 팬분들에게는 앞으로 제 친구가 돼줘서 고맙다고 이야기할 수 있을 것 같다"고 덧붙였다.

제이비. 사진제공=528Hz

끝으로 제이비는 데뷔 13년 차에도 무대를 향한 자신감은 여전하다고 강조했다. "지금 시장에 끼기 어렵다는 것은 현실적으로 맞는 것 같다. 그렇다고 힘들어하지는 않는다. 그만큼 자신이 있다. 뒤처지지 않는 퍼포먼스와 색다른 음색에 자신이 있다. 무엇보다 라이브에는 100%를 넘어서는 자신감이 있다."

그렇다면 새로운 '챕터'의 첫 장은 어떤 의미일까. 제이비는 "이번 앨범은 댄스 가수로서의 시작이라고 볼 수 있다. '레이백' 때도 춤을 췄지만 이번에는 댄스에 더 집중했다"며 "'하지하지마' 챌린지처럼 되면 좋겠다. 그런데 그건 운인 것 같다"고 웃었다.

"그때의 저는 죽었다"는 고백처럼 과거의 자신을 돌아본 제이비가 다시 선택한 것은 13년 전 가수의 꿈을 시작하게 했던 '춤'이었다. 익숙한 R&B의 틀을 벗어나 댄스 가수로서 새 출발선에 선 그가 계속해서 써 내려갈 다음 챕터에 관심이 모인다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com