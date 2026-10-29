"실업급여로 日여행?"…강레오, 청년들 사진 요청 거절 '논란'

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[스포츠조선 이게은기자] 강레오 셰프가 실업급여로 일본 여행을 왔다는 청년들의 사진 요청을 거절한 일화를 공개하면서 커뮤니티에서 논란이 일고 있다.

강레오는 최근 유튜브 채널 '휴먼스토리'에 출연해 런던 유학시절 하루 18시간씩 일했던 일화를 소개한 뒤 과거 일본 여행에서 만났던 한국 청년들 얘기를 꺼냈다.

그는 "옆에 남자애들이 실업급여 받아서 놀러 왔더라"라며 "(그들이) '얼마 받았어, 더 받을 수 있대' 이런 얘기를 하고 있는데 열이 받았다"고 설명했다. 이어 "근데 나중에 '어? 셰프님 사진 좀 찍어주세요'라고 하길래 '취직하면 찍어줄게요' 그랬다. 세금으로 놀러 간 거여서 열받았다"고 말했다.

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실업급여 고용보험에 가입한 근로자가 실직한 뒤 재취업을 준비하는 동안 생계 부담을 덜도록 지원하는 제도다. 하지만 기존 취지와 달리 반복·부정 수급하는 사례가 적발되면서 논란이 되고 있다.

강레오는 "지금은 다 어렵고 길이 없고 이런 이야기를 하고 있는데 지금 왜 할 게 없냐"며 "감자탕집 가봐라, 할 일이 얼마나 많은데 일자리 없으면 여기 와서 일하라 그러지. 쉬운 게 어디 있냐"고 첨언을 했다.

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일화가 기사를 통해 알려지자 유튜브 댓글란과 온라인 커뮤니티에선 강레오의 분노가 적절했는지에 대해 갑론을박이 펼쳐지고 있다.

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일부는 사회문제가 되고 있는 부정수급과 구직활동 대신 여행비로 쓴 행동을 지적하며 강레오의 의견에 공감하고 있다.

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반면 일부 부정수급 사례를 들어 실업급여를 받는 사람을 의심하는 건 지나치다고 반박하고 있다.

강레오의 생각에 반대하는 이들은 "실업급여가 엄연히 해당 근로자가 낸 세금으로 마련된 재원인만큼 그 돈으로 여행을 하는 것은 아무 문제도 없다"고 지적하고 있다.

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또 일부는 "열심히 일하다 실직한 청년들이 정당한 실업급여를 받아 여행을 할 수도 있는데, 짧은 대화만으로 이들을 부정수급자 취급을 한 것"이라고 꼬집었다.

joyjoy90@sportschosun.com