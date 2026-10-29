'김우빈♥' 신민아, 힙해서 난리났던 블로그 '돌연 중단'..1년째 멈춘 이유 (유퀴즈)

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 신민아가 남다른 감성으로 화제를 모았던 개인 블로그 활동을 1년째 중단한 반전 이유를 털어놨다.

28일 방송된 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 배우 신민아가 출연해 블로그 개설 비하인드와 현실적인 고충을 솔직하게 공개했다.

이날 MC 유재석이 "요즘 다들 유튜브를 많이 하는데 신민아 씨는 블로그를 시작해서 오히려 더 '힙'해 보인다고 하더라"고 말하자, 신민아는 "사실 힙해 보이려고 그랬다"고 솔직하게 답해 현장을 웃음바다로 만들었다.

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이어 신민아는 "처음엔 정말 열심히 했다. 글이 너무 길면 느끼할 것 같아서 최대한 담백하게 쓰려고 노력했다"고 전했다.

실제로 그가 개설한 블로그에는 '안녕하세요. 신민아입니다. 블로그를 시작했어요. 처음 올리는 사진들은 여행 사진인데요. 재미있게 봐주세요. 시작할게요!'라는 재치 있고 친근한 글과 함께 일상이 공개돼 눈길을 끌었다.

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신민아는 평소 사진첩에 산, 하늘, 새, 꽃 사진밖에 없다며 "옛날부터 그런 사진을 많이 찍었는데, 찍어놓고 잘 안 보게 되더라. 그런 의미에서라도 블로그에 남겨두면 좋겠다고 생각했다"고 개설 계기를 설명했다.

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그러나 힙했던 감성 블로거의 삶도 오래가지 못했다. 신민아는 "여행 사진 위주로 올렸는데 그것도 쉽지 않더라. 재밌게 하려다 보니 사진 고르는 시간도 길어지고 멘트도 고민해야 했다"라 했다.

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신민아는 결국 "그래서 1년째 쉬고 있다. 업데이트 못하고 있다"라고 부담감에 블로그를 쉬고 있다고 털어놓아 유재석을 빵 터지게 만들었다.

한편 신민아는 배우 김우빈과 2025년 12월 백년가약을 맺고 신혼생활을 이어가고 있다.