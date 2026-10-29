이종석, 부산서 '역대급 실물' 목격담..."닮고싶다" 男팬 고백에 "사실 피부과"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] 배우 이종석이 꾸준한 운동과 피부과 관리로 완성한 남다른 실물 비주얼의 비결을 공개했다.

지난 28일 하지영의 유튜브 채널에는 '부산 시민들 기절초풍하게 만든 이종석 실물 영접 후기'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 영상에서 이종석은 부산 시민들의 뜨거운 관심을 한몸에 받으며 남다른 실물을 자랑했다. 현장에서 그를 만난 시민들은 감탄을 쏟아냈고, 이종석의 외모 관리 비결에도 관심이 쏠렸다.

Advertisement

한 팬은 "같은 남자로서 선망의 대상이다. 닮고 싶다"라며 팬심과 함께 관리 방법을 묻었다. 이에 이종석은 "저도 시즌마다, 분기별로 좀 다르다"라며 시기마다 관리 방식에 차이가 있다고 밝혔다.

이어 "주 4회 정도는 운동을 한다"고 덧붙이며 꾸준한 운동으로 몸매를 관리하고 있다고 설명했다.

Advertisement

피부 관리 비결도 솔직하게 공개했다. 이종석은 "사실 피부과 열심히 다닌다"고 털어놨다. 잡티 하나 없이 깔끔한 피부를 유지하는 비결로 꾸준한 피부과 관리를 꼽은 것.

Advertisement

하지만 특별한 비법보다는 꾸준한 관리가 핵심이라는 답변에 팬은 "결국 타고나야 되네"라며 아쉬움을 드러냈다. 이에 이종석은 "지금도 훌륭하시다"라고 다정하게 위로해 현장을 훈훈하게 만들었다.