"오빠, 신혼여행 걱정마"...'이규한♥' 솔비, 송은이에 '이탈리아 경비' 청구 (비보)

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 솔비가 예비 남편 이규한과의 신혼여행 계획을 공개하며 예능 '오래된 만남 추구'(이하 '오만추') 제작사 대표 송은이를 당황하게 만들었다.

지난 28일 유튜브 채널 '비보'에는 '오만추 최초 부부 탄생 솔비 이규한 예비쀼의 모든 것! 직접 물어봤습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 솔비는 '오만추' 출연 당시 제작진이 했던 약속을 언급해 웃음을 자아냈다. 그는 "처음에 녹화했을 때 '만약에 여기서 결혼하게 되면 신혼여행을 보내준다'고 했었다. 방송에 나갔다"고 말했다.

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이에 '오만추' 제작사 대표인 송은이는 고개를 푹 숙이며 당황한 모습을 보였다.

솔비는 아랑곳하지 않고 "그래서 저희가 그때 '해외여행 가자'고 그랬다"고 덧붙였다.

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송은이가 "기억력이 왜 이렇게 좋냐"며 난감해하자 솔비는 결정타를 날렸다.

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그는 "제가 이규한에게 '오빠, 우리 신혼여행은 걱정하지 마. 은이 언니가 있잖아'라고 했다"고 밝혀 현장을 웃음바다로 만들었다.

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신혼여행지에 대한 이야기도 이어졌다. 어느 나라로 가고 싶냐는 질문에 솔비는 "제가 로마 공주였지 않나"라며 이탈리아 로마를 희망 여행지로 꼽았다. 나아가 이탈리아 남부와 시칠리아까지 가보고 싶다는 구체적인 계획을 밝혔다.

김숙이 홍콩 등 가까운 여행지를 제안하고 송은이도 일본을 언급했지만, 솔비의 마음은 확고했다. 유럽 정세를 걱정하는 송은이에게 솔비는 "이탈리아 4월이 그렇게 좋다더라. 조사를 다 했다"고 답하며 철저하게 준비한 모습을 보였다.

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한편 솔비와 이규한은 내년 4월 결혼식을 올릴 예정이다. 두 사람은 지난해 연애 예능 프로그램 '오만추'를 통해 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전했으며, 지난 15일 결혼 소식을 공식 발표했다.