"母 사망 3일전 50만원 오마카세 가"..신기루, 결국 죄책감 고백

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 개그우먼 신기루가 어머니를 떠나보낸 뒤 감춰왔던 속마음을 털어놨다.

28일 '뭐든 하기루' 유튜브 채널에는 '먹고 웃고 사랑하며 살기루(with 성현주 & 곱창 전골)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 신기루는 성현주가 아들을 떠나보낸 심경을 이야기하자, 자신도 어머니가 세상을 떠난 뒤 느꼈던 감정을 고백했다. 신기루는 "어디에서도 못한 얘기인데 얼마 전에 사진을 봤다. 엄마가 돌아가시기 3일 전에 50만 원짜리 오마카세에서 사진을 찍은 게 있었다"라고 말했다.

Advertisement

이어 "엄마가 중환자실에 있을 때도 일이 끝나고 술을 먹었는데 그런 게 너무 죄스러웠다. 근데 내가 효녀 심청이처럼 병원 옆에 가서 앉아있는다고 해결되는 일도 아니었다. 병원 규칙상 그것도 안 됐다"라고 덧붙였다.

신기루는 "난 이걸 다 눌러놓고 산다. 어디에 가서 울지도 않고 집에서 엄마 사진이 보고 싶어도 잘 안 본다. 터지면 감당이 안 될 것 같다"라며 어머니를 향한 죄스러운 마음과 슬픔을 억누르고 있다고 전해 안타까움을 안겼다.

Advertisement

한편 신기루는 지난 3월 모친상을 당했다.

Advertisement

joyjoy90@sportschosun.com