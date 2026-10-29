'子 불륜 논란' 홍서범, 부동산 투자 실패 알려졌다 "16억에 펜트하우스 샀지만.."

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[스포츠조선 이게은기자] 방송인 김구라가 가수 홍서범의 자산 손실을 언급했다.

26일 유튜브 채널 '그리구라'에는 '침대에 누워 듣기 좋은 경제 이야기, 김구라 경제 연구소 풀버전'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

김구라는 신흥 부촌으로 떠올랐던 경기 고양시 일산동구 식사동 일대 이야기가 나오자, 홍서범 이야기를 꺼냈다. 김구라는 "홍서범은 (당시) 펜트하우스를 샀다. 펜트하우스는 인테리어 없이 프레임만 있었다. 100평 가까이 돼서 16억 정도였는데, 자기가 인테리어를 다 해서 진짜 손해를 많이 봤다"라고 말했다.

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이어 "상가도 분양받았는데 그게 고양시와 여러 문제가 생기면서 일산에 계시는 동안 재산상 손실이 있었다"라고 덧붙였다.

한편 홍서범, 조갑경 부부는 올해 초 아들 A씨의 외도 논란으로 구설에 올랐다. A씨와 사실혼 관계였던 B씨는 2021년 지인 소개로 A씨를 만나 2024년 결혼, 하지만 임신 한 달만에 A씨가 외도를 하며 갈등이 불거졌다고 주장했다. 양육비를 받지 못했으며, 홍서범과 조갑경에게 외도 사실을 알렸지만 방관했다고도 주장했다. 이후 홍서범과 조갑경은 "최근 보도된 아들의 이혼 소송과 관련해 대중 여러분께 실망과 불편함을 드린 점 고개 숙여 깊이 사죄드린다. 아들의 법률 대리인을 통해 양육비와 위자료 등 1심 판결에 따른 아들의 의무가 조속히 이행될 수 있도록 엄중히 지도하겠다"라며 고개를 숙였다.

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지난달 대법원은 B씨가 A씨에게 제기한 사실혼 파기 손해배상 소송 상고를 기각했다. 이에 따라 B씨가 A씨에게 위자료 3000만원과 매월 양육비 80만원을 지급해야 한다는 원심 판결이 확정됐다.

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joyjoy90@sportschosun.com