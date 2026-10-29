"子·반려견 이름 바뀐 듯"..황정음, 왕식·강식→예빈·예준 '반전 작명' 깜짝

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 황정음이 분주한 일상을 공개한 가운데, 영상 속 두 아들과 반려견의 독특한 이름이 눈길을 끌고 있다.

28일 황정음의 유튜브 채널 '황정음'에는 '아둘맘이 아침 전쟁 치른 날'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

황정음은 기상 후 마당을 바라보며 "예빈아, 예준아"라고 부르면서 두 반려견을 챙겼다. 이어 두 아들의 등교 준비로 분주한 시간을 보냈다.

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아이들을 학교까지 차로 데려다준 뒤에는 반려견 산책에 나섰다. 두 마리를 한꺼번에 산책시키기 어려워 한 마리씩 따로 산책을 시킨 황정음은 "예빈이보다 예준이가 힘이 훨씬 세다"라며 다시 바쁜 시간을 보냈다.

일부 누리꾼은 이 영상에서 "아들과 반려견의 이름이 바뀐 것 같다", "작명이 특이하고 재밌다", "반려견 이름이 더 예쁘다"라며 두 아들과 반려견 이름에 주목했다. 두 아들의 이름은 왕식이와 강식이인 반면 반려견의 이름은 예빈이와 예준이로, 사람과 반려견의 이름이 뒤바뀐 듯한 조합이 눈길을 끈 것. 썸네일에도 반려견 두 마리의 얼굴 앞에 '예준&예빈'이라는 이름이 적혀 당황스럽다는 반응도 나와 웃음을 안겼다.

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앞서 황정음은 두 아들의 이름은 전 남편이, 반려견 이름은 자신이 지었다고 밝힌 바 있다.

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한편 황정음은 2016년 프로골퍼 출신 사업가 이영돈과 결혼, 슬하에 두 아들을 뒀지만 지난해 이혼했다.

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joyjoy90@sportschosun.com