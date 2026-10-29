서인영, ATM기도 못 쓰고 동생에 의지..."어릴때부터 다 챙겨줘"

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 서인영이 "ATM 기계도 못 했다"라면서 동생에게 의지했던 과거를 떠올렸다.

28일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 "새엄마 앞에서 서인영 자매가 처음 고백한 학창 시절의 기억들"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 서인영은 여동생에게 "연예인 동생으로 살면서 힘들었던 점 있냐"라고 물었다. 이에 동생은 "언니가 약간 물가에 내놓은 아기 같으니까 매번 챙겨야 하는 게 쉽지는 않았다"라고 솔직하게 답했다. 이를 들은 서인영은 "하긴 옛날에 ATM 기계도 못 했다"라며 과거를 떠올렸다.

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이때 동생은 "언니 은행 갔을 때 나 울었다. 은행을 혼자 갔다는 게 너무 대견했다"라고 말했다. 평소 자신이 챙겨야 했던 언니가 혼자 은행 업무를 보고 돌아온 모습이 무척 기특했다는 것.

서인영은 "맞다. 동생이 나를 키운 느낌"이라면서 "어릴 때부터 동생이 다 챙겨줬다"라며 고마움을 드러냈다.

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동생 역시 언니를 향한 애정을 전했다. 동생은 "언니가 있어서 너무 좋다. 나이 들고 보니까 혼자가 아니라 자매가 있다는 게 좋다"라면서 "어릴 때는 '조금 지친다'라는 생각이 있었다"라고 솔직하게 털어놨다.

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anjee85@sportschosun.com