강남, 괌 동굴서 물에 빠진 관광객 구조...이시언 다급한 외침 "잡아줘"

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 강남이 괌 동굴에서 물에 빠진 관광객을 구했다.

28일 유튜브 채널 '인생84'에는 "괌 탐방기"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 기안84는 배우 이시언, 강남과 함께 괌으로 여행을 떠난 가운데 가이드의 안내에 따라 숲속에 자리한 동굴을 찾았다. 세 사람은 동굴 탐험에 앞서 신발을 갈아 신으며 준비를 마쳤다. 다른 관광객은 신고왔던 슬리퍼를 신고 동굴 안으로 향했다.

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이후 이시언과 기안84, 강남은 신비로운 동굴 풍경을 바라보며 "너무 예쁘다"라고 감탄했다. 동굴 안으로 들어갈수록 물은 점점 깊어졌고, 강남은 능숙한 수영 실력을 뽐내며 물속을 구경했다. 기안84도 뒤이어 물속으로 향했다.

그러던 중 갑자기 다급한 목소리가 들렸다. 앞서 슬리퍼를 신고 동굴에 들어왔던 한 관광객이 깊은 물에 놀라 허우적거리고 있었던 것. 이를 본 이시언은 강남을 향해 "강남아, 저분 좀 잡아줘라"라고 외쳤다.

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강남은 곧바로 수영해 관광객에게 다가가 그를 도왔다. 이후 관광객의 상태를 살피며 "괜찮냐"라고 물었다. 관광객은 "죄송하다. 갑자기 발이 안 닿았다"라고 당시 상황을 설명했다. 이시언은 "우리가 더 놀랐다"라고 말하며 놀란 가슴을 쓸어내렸다.

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anjee85@sportschosun.com