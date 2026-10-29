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이계인, 400평 전원주택서 양식 도난 피해…CCTV에 찍힌 뜻밖의 범인 ('라스')

정안지 기자

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이계인, 400평 전원주택서 양식 도난 피해…CCTV에 찍힌 뜻밖의 범인 ('라스')

[스포츠조선 정안지 기자] 배우 이계인이 남양주에서 전원생활 중 전문 털이범에게 속수무책으로 당한 일을 털어놨다.

28일 방송된 MBC '라디오스타'에서는 이계인, 윤택, 육중완, 김민이 게스트로 출연했다.

이날 이계인은 '남양주에서 전원생활하는 데 최근 전문 털이범에게 속수무책으로 당했다더라'는 질문에 "보안은 철저하다. 내가 먹을 양식을 계속 가져간다. 소름이 안 끼칠 수가 없다"라고 털어놨다.

이어 "여름 되면 달걀을 50개씩 모아놔야 한다. 느티나무 밑에 둥지를 만들어놨다"라면서 "다음 날 아침에 보니 달걀이 하나도 없더라. CCTV로 잡아내야겠다고 생각했다"라고 당시 상황을 설명했다. 이후 CCTV로 확인한 달걀 도둑은 까마귀였다.

이계인, 400평 전원주택서 양식 도난 피해…CCTV에 찍힌 뜻밖의 범인 ('라스')

이계인은 "집 앞에 전봇대가 있는데 거기에서 까마귀가 날 째려본다. '달걀 왜 안 꺼내놨냐'는 거다"라고 말했다.

이를 듣던 육중완은 "까마귀는 쫓아내면 다시 복수하러 온다"라며 "까마귀가 비둘기랑 까치를 계속 쪼고 다니길래 작대기로 까마귀를 쫓아냈더니 우리 딸을 쫓아다니더라"라고 말했다. 장도연도 "실제로 까마귀를 못살게 굴며 몇 년 후에 친구 데리고 복수하러 온다더라"라고 거들었다.

이를 들은 이계은은 "못되게 한 적 있다. 사람이 안 지나가면 전봇대에 있던 까마귀에게 돌을 던졌다. 까마귀가 그것도 기억할까"라고 솔직하게 말해 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.

anjee85@sportschosun.com

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