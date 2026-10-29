이계인, 400평 전원주택서 양식 도난 피해…CCTV에 찍힌 뜻밖의 범인 ('라스')

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 이계인이 남양주에서 전원생활 중 전문 털이범에게 속수무책으로 당한 일을 털어놨다.

28일 방송된 MBC '라디오스타'에서는 이계인, 윤택, 육중완, 김민이 게스트로 출연했다.

이날 이계인은 '남양주에서 전원생활하는 데 최근 전문 털이범에게 속수무책으로 당했다더라'는 질문에 "보안은 철저하다. 내가 먹을 양식을 계속 가져간다. 소름이 안 끼칠 수가 없다"라고 털어놨다.

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이어 "여름 되면 달걀을 50개씩 모아놔야 한다. 느티나무 밑에 둥지를 만들어놨다"라면서 "다음 날 아침에 보니 달걀이 하나도 없더라. CCTV로 잡아내야겠다고 생각했다"라고 당시 상황을 설명했다. 이후 CCTV로 확인한 달걀 도둑은 까마귀였다.

이계인은 "집 앞에 전봇대가 있는데 거기에서 까마귀가 날 째려본다. '달걀 왜 안 꺼내놨냐'는 거다"라고 말했다.

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이를 듣던 육중완은 "까마귀는 쫓아내면 다시 복수하러 온다"라며 "까마귀가 비둘기랑 까치를 계속 쪼고 다니길래 작대기로 까마귀를 쫓아냈더니 우리 딸을 쫓아다니더라"라고 말했다. 장도연도 "실제로 까마귀를 못살게 굴며 몇 년 후에 친구 데리고 복수하러 온다더라"라고 거들었다.

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이를 들은 이계은은 "못되게 한 적 있다. 사람이 안 지나가면 전봇대에 있던 까마귀에게 돌을 던졌다. 까마귀가 그것도 기억할까"라고 솔직하게 말해 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.

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anjee85@sportschosun.com