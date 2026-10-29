'47세 출산' 한다감, '모태미남' 26일된 子 첫 공개 "엄마 닮았다" ('슈돌')

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 한다감이 자신과 똑 닮은 생후 26일 된 아들을 처음으로 공개했다.

28일 방송된 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다' 방송 말미에는 한다감의 출산 순간과 아들과의 첫 만남이 그려졌다.

한다감은 지난 9월 22일 저녁 아들을 출산했다. 우렁찬 울음소리와 함께 지구별에 도착한 아들 주원이. 그토록 기다려온 아들을 만난 한다감은 아이에게서 눈을 떼지 못한 채 눈물을 흘리며 벅찬 감동을 드러냈다.

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이어 주원이는 26일 만에 집을 향했고, 가족들을 만났다. 이때 주원 군은 한다감의 어린 시절 모습과 똑 닮아있어 눈길을 끌었다. 한다감의 부모님은 손자를 품에 안고 눈을 떼지 못한 채 "엄마 닮았다", "잘생겼다"라며 웃었다.

행복한 시간도 잠시, 가족들과 여유롭게 식사를 하던 한다감은 아이의 울음소리에 놀라 방으로 향했다. 하지만 엄마 품에 안긴 주원이는 좀처럼 울음을 그치지 않았고, 한다감은 어쩔 줄 몰라 하는 표정을 지으며 초보 엄마의 현실 육아를 시작했다.

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한편 한다감은 지난 2020년 1세 연상 사업가와 결혼했으며, 지난 9월 47세 나이에 아들을 출산해 많은 축하를 받았다.

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anjee85@sportschosun.com