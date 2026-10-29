빅뱅 태양·블핑 로제→2NE1 씨엘…YG 출신은 왜 '더블랙' 테디에게 돌아갈까[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 프로듀서 테디가 만든 더블랙레이블이 2NE1 씨엘과의 전속계약을 논의 중이다.

더블랙레이블은 28일 "씨엘과의 전속계약을 논의 중"이라고 밝혔다.

테디와 씨엘의 인연은 2009년으로 거슬러 올라간다. 테디는 2NE1 메인 프로듀서로서 '파이어' '아이 돈 케어' '내가 제일 잘 나가' '컴백홈' 등의 히트곡을 만들어내며 음악적 색깔을 설계했다. 여기에 씨엘의 독보적인 아우라가 더해지며 2NE1만의 차별화된 정체성이 완성됐다. 씨엘의 솔로곡 '나쁜 기집애' 역시 테디가 프로듀싱을 맡아 씨엘 특유의 당당한 걸크러시를 살려냈다.

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이에 씨엘은 여러 인터뷰에서 테디를 '영감을 주는 리더이자 정신적 지주'로 자주 언급했었다. 이러한 음악적 신뢰도를 바탕으로 전속계약을 논의하고 있다는 것.

씨엘과 테디의 만남에 팬들의 기대는 높아졌다.

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그도 그럴것이 테디는 아티스트의 시그니처 컬러를 가장 정확히 이해하고 끌어내는 인물이다. 이미 빅뱅 태양, 블랙핑크 로제 등 YG 출신 아티스트들이 테디와 재회한 뒤 자신만의 음악적 색을 다시 찾아내며 메가 히트곡을 발표한 선례가 있다.

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더욱이 테디는 더블랙레이블에 막강항 프로듀서진과 함께 글로벌 매니지먼트 및 제작 시스템을 안착시켜놨다. 그동안 독립활동을 이어온 씨엘이 탄탄한 크리에이티브 시스템을 갖춘 더블랙레이블의 손을 잡는다면 음악 작업에만 전적으로 몰입할 수 있는 환경이 세팅된다.

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즉 테디와 씨엘의 결합은 단순한 소속사 이적을 넘어 K팝 황금 조합의 재회라는 점에서 큰 의미를 갖게 되는 것이다. 이들의 재회가 성사될지 관심이 높아지고 있다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com