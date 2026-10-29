최민식과 ‘카지노’ 만든 前대표, 4개월째 행방불명…15억 횡령 혐의까지[SC이슈]

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[스포츠조선 조민정 기자] 디즈니+ 화제작 '카지노'를 제작한 아크미디어 전 대표가 4개월째 행방불명 상태인 것으로 알려졌다. 특히 실종 이후 15억원대 횡령 혐의로 고소까지 당한 사실이 드러나면서 경찰이 수사에 나섰다.

29일 조선일보 보도에 따르면 콘텐츠 제작사 아크미디어(현 씬앤스튜디오) 대표를 지낸 A씨는 지난 7월 초부터 가족과 연락이 끊긴 상태다. 장기간 집에 돌아오지 않자 가족들이 경찰에 실종 신고를 접수했지만 약 4개월이 흐른 현재까지 소재가 확인되지 않은 것으로 전해졌다.

실종 신고를 접수한 경기 일산서부경찰서는 A씨의 마지막 행적을 추적하고 있다. 주변 폐쇄회로(CC)TV에 포착된 이동 경로와 휴대전화가 마지막으로 꺼진 위치 등을 토대로 수색에 나섰다.

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그러나 A씨가 사라진 이후 거액의 횡령 의혹까지 불거지면서 사건은 새로운 국면을 맞았다.

A씨를 사내이사로 영입했던 코스피 상장사 유니켐이 지난 7월 그를 업무상 횡령 혐의로 고소한 것. 유니켐은 내부 감사 과정에서 A씨의 비위 정황을 확인했다고 주장했다. 회사가 밝힌 횡령 혐의 금액은 15억원으로 자기자본의 약 1.14%에 해당한다.

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이에 따라 회사는 A씨를 직무에서 배제하고 법적 대응에 나섰다.

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A씨는 지상파 방송사 PD 출신으로, 2019년 콘텐츠 제작사 '이야기사냥꾼'을 설립했다. 이후 해당 회사가 아크미디어와 합병되면서 대표를 맡아 드라마 제작 사업을 이끌었다.

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아크미디어는 최민식 주연의 디즈니+ 오리지널 시리즈 '카지노'를 비롯해 '그리드', '남남' 등을 제작한 회사다. 특히 '카지노'는 최민식, 손석구, 이동휘 등이 출연해 화제를 모은 작품이다.

A씨는 지난해 아크미디어 경영진에서 물러난 뒤 엔터테인먼트 사업으로 영역을 확장하던 유니켐에 합류했다. 그러나 올해 7월 갑작스럽게 연락이 두절됐고 이후 횡령 혐의까지 불거졌다. 당시 방송가에서는 A씨의 행방불명과 관련해 KBS 드라마 '너 말고 다른 연애' 제작비 80억원이 유출됐다는 의혹도 제기됐다.

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그러나 유니켐 측은 이를 전면 부인했다. 회사는 지난 7월 공식 입장을 통해 확인된 횡령 혐의 금액은 엔터테인먼트사업부 자체 자금 15억원으로, KBS가 지급한 드라마 제작비와는 무관하다고 밝혔다.

또한 배우와 스태프에게 지급해야 할 출연료 및 제작 관련 대금은 정상적으로 지급되고 있고 드라마 제작에도 차질이 없다는 입장을 전한 바 있다.

현재 경찰은 A씨가 의도적으로 잠적했을 가능성과 예기치 못한 사고를 당했을 가능성을 모두 열어두고 있다.

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특히 횡령 혐의로 형사 고소가 접수되면서 실종 사건을 둘러싼 상황도 복잡해졌다. 경찰이 확보한 카드 사용 내역이나 통화 기록 등은 형사사건 수사 정보에 해당할 수 있어 가족에게도 관련 내용을 제공하기 어려워진 것으로 전해졌다.

횡령 사건을 맡은 서울 성동경찰서 역시 A씨의 소재를 파악하기 위해 일산서부경찰서와 정보를 공유하며 수사를 진행하고 있다.

한때 인기 드라마를 제작하며 방송가에서 이름을 알렸던 A씨가 거액의 횡령 의혹 속에 수개월째 자취를 감추면서 그 행방에 관심이 집중되고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com