서인영, 친엄마 못 만난 상처에 눈물 "새엄마·아빠 미워할 수도 없어서 복잡"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 서인영이 어린 시절 새엄마에 대한 복잡했던 마음을 고백하며 눈물을 흘렸다.

28일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '효도 여행 가서 서인영 자매가 대판 싸운 이유는? (+여동생 최초출연)'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 서인영은 엄마, 여동생과 오키나와로 모녀여행을 떠났다.

이날 서인영은 "엄마한테 궁금한 게 있다. 엄마 어렸을 때 만났을 때 엄마가 나한테 걸레질을 처음 시킨 적이 있다"며 "그때 내가 엄마를 계모인 줄 알았다고 말했는데 너무 속상하지 않았을까 싶다"며 미안해했다.

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이에 엄마는 "너네도 다른 환경에서 사니까 얼마나 힘들었겠냐. 그때는 엄마도 어리고 아이를 처음 키워 보는 거니까 혹시 결손가정에서 자랐다고 손가락질할까 봐 어떻게든 올바르게 키우려는 마음밖에 없었다"고 털어놨다.

서인영이 학창 시절 공부보다 외모를 꾸미는 데 관심이 많아 학교에 불려 간 일도 떠올렸다. 엄마는 "학교에 2번 불려 간 적이 있는데 '부모를 자식의 성적순으로 대우하나'라는 느낌을 학교에 가서 받았다"며 "그때 너무 자존심이 상해서 그래서 가정교사도 붙여보고 했다"고 말했다.

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서인영이 "서운한 게 공부밖에 없었냐"고 묻자 엄마는 "다른 거는 없다. 학생 때니까 공부에만 집중했지 다른 건 신경 못 썼다"고 답했다.

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그러자 동생은 "나는 첫 만남 때부터 엄마가 너무 좋았다"고 말했다. 서인영은 "해영이는 아기 때라 엄마가 나를 챙기기보다는 어릴 때는 해영이를 더 챙겼다"고 회상했다.

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엄마는 "인영이가 장녀니까 아빠가 더 챙겼고, 나는 해영이를 더 챙겼다"며 "요즘 아빠가 유튜브를 보면서 딸에 대해서 너무 많은 걸 이제 알았다고 이야기한다"고 전했다.

이어 아이를 키우는 일에 대한 이야기가 나오자 서인영은 "나는 못 낳을 것 같다. 완벽한 엄마는 못 해도 우리 엄마처럼 할 수 있을까. 나는 못 한다"며 엄마를 향한 존경심을 드러냈다.

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서인영은 사춘기 시절 품었던 원망도 솔직하게 고백했다. 그는 "중학생 때는 내가 친엄마를 못 보는 게 아빠랑 엄마 때문인 것 같았다"며 "물론 엄마가 노력해주는 거 아는데 미워할 수 없어서 복잡했다. 그냥 다 싫었다. 내가 왜 태어나지 싶었다"고 털어놨다.

당시 친엄마와의 만남을 막지 않으려 했다는 엄마는 "나도 스무 살 때 상경했는데 그 나이에도 엄마, 아빠가 보고 싶었다"며 "그랬는데 처음에 할머니가 성장 과정에서 혹시라도 흔들리면 안 되니까 너희가 성인이 될 때까지 친엄마를 보면 안 된다고 하는 거다"라고 당시를 떠올렸다.

이어 "내가 스무 살 때도 엄마가 보고 싶은데 어린 나이에 어떻게 안 보고 싶겠냐. 내가 그래서 할머니한테 한 달에 한 번씩은 엄마를 보여줘야 한다고 했다"고 밝혔다.

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이를 들은 서인영은 "그게 되게 상처였다"며 눈물을 보였다. 그러면서 "내가 엄마한테 묵혔던 마음을 분명 미워할 때도 있었지만, 그런 마음만이 다가 아니었는데 좋아한다는 마음을 표현한 적도 없다. 그래서 그 마음을 표현해 주고 싶다"며 "너무 한결같고, 여자로서 되게 존경한다"며 진심을 전했다.

엄마 역시 "네가 엄마를 가장 존경한다고 했을 때 진짜 너무 감동했다. 노력했던 보람이 있구나 싶었다. 남한테 존경받고 싶지는 않은데 내 자식한테 존경받는다는 이야기 듣는 게 너무 행복했다"며 눈물을 보였다.